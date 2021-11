“Clio Back Home”: il ritorno a casa su Real Time

Una docu-serie che racconta la vita della make-up artist più famosa d’Italia Clio Back Home Credit: © Discovery Lorenzo Di Palma







Clio Zammatteo torna a casa in Clio Back Home, una docu-serie che racconta la vita della make-up artist più famosa d’Italia e star del web, su Real Time, ogni sabato, a partire dal 13 novembre, alle 15.40 con due episodi che mostreranno al pubblico aspetti inediti e molto personali della sua storia e del suo straordinario family business.

Clio, dopo oltre dieci anni trascorsi nella sua amata New York, ha deciso di tornare in Italia. Arrivata in Usa nel 2008 per seguire la sua grande passione, il make-up, in pochi anni è diventata prima una star del web e poi il volto di una realtà imprenditoriale che è ormai un punto di riferimento del settore. Ma dietro al suo straordinario successo si cela il contributo fondamentale della sua famiglia, in particolare di suo marito Claudio Midolo e di sua cognata Elena Midolo, rispettivamente co-fondatore e Ceo di ClioMakeUp. Che nel primo episodio della serie, prodotta da Pesci Combattenti per Discovery, raccontano del processo creativo, di ricerca e sviluppo dei prodotti del marchio.