“Clio back home”, la docuserie: «Per me il trucco non ha segreti»

Tutto è iniziato più di dieci anni fa nella sua stanzetta a New York, dove quasi per gioco l’esperta di trucco Clio Zammatteo ha cominciato a postare tutorial di make-up su Internet. Non c’è voluto molto per diventare una star del web, che l’ha portata a fondare una sua azienda di cosmetici. Oggi, rientrata in Italia con la famiglia, Clio ha deciso di raccontare la sua esperienza nella docuserie “Clio back home” in esclusiva su Discovery+.



Clio, ci anticipi cosa vedremo.

«Tutti mi conoscono per i miei tutorial, ma volevo mostrare cosa c’è dietro a quello che è nato come un hobby ed è diventato un lavoro. Sarà una sorta di backstage con clip, interviste e scene di vita quotidiana, professionali ma anche familiari, in cui sono coinvolti mio marito e le nostre due figlie».

Dove trae ispirazione per i suoi consigli?

«Mi confronto continuamente con i miei collaboratori e cerco di individuare quali sono le esigenze delle donne che mi guardano».

Perché lei è tanto seguita?

«Propongo sempre suggerimenti molto pratici e semplici. Per sentirsi belle e in ordine non servono tantissimi prodotti. E i miei trucchi non seguono le tendenze, sono per ogni stagione e per donne di tutte le età».