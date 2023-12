“Cobra: Rebellion” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 5 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Cobra: Rebellion - Sky Atlantic - Ore 21.15

Parte la terza stagione della serie che lo vede protagonista, e tanto per cambiare il Primo ministro inglese Robert Sutherland (Robert Carlyle) deve affrontare una grana dietro l’altra. Per cominciare, scopre che sua figlia fa parte di un gruppo ambientalista pronto a tutto pur di sabotare la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità…

Boomerissima - Rai2 - Ore 21.20

A fare visita ad Alessia Marcuzzi nella seconda stagione del suo game show è arrivato anche Cristiano Malgioglio, un beniamino del pubblico sempre pronto a mettersi in gioco con ironia. Chissà che cosa ne pensa dello scontro tra Boomer e Millennial…

Giusina in cucina - Food Network - Ore 22.15

In cucina Giusi Battaglia ha da sempre una missione: far conoscere a tutto il suo pubblico le meraviglie della cucina siciliana, soprattutto quella di Palermo e dintorni.

Le iene - Italia 1 - Ore 21.20

Ha passato (quasi) metà della sua vita in cerca di scoop,con l’inconfondibile completo nero e gli occhiali da sole…. Non è un modo di dire: Giulio Golia, 53 anni, una delle colonne del programma di Davide Parenti, da 25 racconta scandali e truffe “made in Italy”. E questo è soltanto l’inizio!

Lazio-Genoa - Canale 5 - Ore 21.00

Si apre oggi il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia. Si parte dall’Olimpico di Roma, dove i biancazzurri padroni di casa devono vedersela con i rossoblu liguri allenati da Alberto Gilardino, e puntano sull’estro del bomber Ciro Immobile per accedere ai quarti.

Scrivimi una canzone - Sky Cinema Romance - Ore 17.15

Una spassosa commedia che racconta la storia di Alex Fletcher (Hugh Grant): negli Anni 80 era una star del pop, ma poi è stato dimenticato. Riuscirà a risalire la china?

Per chi vuole vedere altri film La parte degli angeli - Rai 5 - Ore 21.15 La simpatia del maestro Ken Loach per i perdenti è confermata da questo film, dedicato a un balordo di Glasgow che si salva la vita grazie al suo talento come... assaggiatore di whisky! Robocop - Rai Movie - Ore 21.10 Un “poliziotto” mezzo uomo e mezzo robot sbaraglia la malavita di Detroit... Un thriller fantascientifico girato nel 1987 e imprevedibilmente diventato un classico. Tre giorni e una vita - Rai 4 - Ore 21.20 Ispirato a un romanzo di Pierre Lamaitre, un dramma ambientato in Belgio, in un piccolo villaggio dove i fantasmi del passato stravolgono per sempre la vita di alcuni abitanti. USS Indianapolis - IRIS - Ore 14.20 La drammatica storia dell’incrociatore americano affondato dai siluri giapponesi il 30 luglio 1945 al largo delle Filippine. Morirono di stenti e per gli attacchi degli squali ben 880 soldati americani.

Memo sport

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 20.45 Wolverhampton-Burnley (Sky Sport Arena)

BASKET: EUROLEGA

ore 18.30 Efes Istanbul-Panathinaikos (Sky Sport Arena)

(Sky Sport Arena) ore 20.30 Bayern Monaco- Milano (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROCUP