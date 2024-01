“Colpo di luna”: tutti i personaggi di Virginia Raffaele

È partito con un successo clamoroso "Colpo di luna" di Virginia Raffaele, il nuovo show di Raiuno nel quale l'attrice mostra il suo talento a 360 gradi. Accompagnata da Carlo Conti, Gigi D'Alessio, Francesco Arca e dalle Signora Coriandoli, si esibisce e canta con gli ospiti in uno show divertente e emozionante. Nella prima puntata abbiamo visto Virginia con Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi, Benedetta Porcaroli mentre nella seconda ci sono Arisa, Emanuela Fanelli, Lillo & Greg, Michele Mirabella, Massimo Ranieri, Carla Signoris. Ecco quindi tutti i personaggi mostrati, aggiornati a ogni puntata.

Barbara Alberti

(Prima puntata) In una esilarante posta del cuore, Virginia coglie uno degli aspetti più interessanti di Barbara Alberti, il suo essere intellettuale ma molto vicina alla realtà (e al linguaggio) delle persone comuni. È così che con il suo fare elegante, infila qua e là qualche parolaccia tra parole ricercatissime. I suoi consigli d'amore partono da presupposti poetici ma poi diventano molto concreti, creando un effetto divertentissimo. Nella sua gentilezza d'altri tempi, dice spesso "Certo, ovvio, naturale", mentre usa ogni momento possibile per promuovere il suo ultimo libro. Imperdibile.

Patty Pravo

(Prima puntata) Intervistata da Carlo Conti in un'abitazione di design anni 60 riprodotta in miniatura, Patty Pravo diventa una perfetta padrona di casa. Offre il te verde ironizzando poi sul suo spirito libertino e spregiudicato. Nell'intervista si gioca molto sul modo particolare di parlare di Patty, imitata con grande cura: molte delle gag ruotano attorno a delle parole "non comprese" da Carlo che Virginia nei panni di Patty prova a spiegare al conduttore.

Bianca Berlinguer

(Prima puntata) "Buonasera e bentornà, buonasera e bentornà" è già un tormentone. La giornalista di "È sempre Cartabianca" è riproposta qui in un'imitazione parodica del suo programma di Rete 4 intitolato "Aridaje Cartabianca" tra fuorionda a microfoni aperti e introduzione degli ospiti, mostrando un'ironica rivalità con Giovanni Floris, qualche conflitto con un regista che non le sta dietro all'inno di "Quella scimmia in regia" e un Mauro Corona che diventa la cantante Corona.

Beatrice Venezi

(Prima puntata) Il direttore (o direttrice che dir si voglia) d'orchestra viene imitata ispirandosi alla celebre campagna pubblicitaria di integratori per i capelli con la quale è diventata popolarissima in tv. Si tratta di un'imitazione parodica nella quale Virginia racconta il personaggio di Beatrice in modo caricaturale, raccontando barzellette per comprovare la sua simpatia tipicamente toscana. L'imitazione è già al centro polemiche di carattere politico, perché è uno dei temi satirici attorno al quale ruota l'imitazione.

Donata Stirpe (personaggio originale)

(Prima puntata) La signora Donata Stirpe, già presentata nel suo ultimo tour teatrale (un personaggio tanto divertente quanto commovente) diventa annunciatrice Rai. A inizio e fine puntata, introduce e saluta i telespettatori chiamando la sua amica Luigina, che ha perso il marito. La comunicazione al telefono è adorabile: tra consigli, ricette e battute, Donata è un fiume di energie in un contesto di solitudine.