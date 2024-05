“Comedy Match”, che vita è senza una bella risata?

Maria Di Biase: «Cerco di trovare il lato divertente»

Due squadre di attori comici, capitanate da donne, si sfidano in diverse prove che hanno un denominatore in comune: l’improvvisazione. E tra le capitane che si alternano nelle puntate di "Comedy Match", lo show del Nove condotto da Katia Follesa, troviamo Maria Di Biase.

Maria, ma tra comici c’è competizione?

«Direi proprio di no. Almeno così la vedo io, che sono anziana (ride). Magari da giovane, agli inizi, hai più senso della sfida. Ma andando avanti capisci qual è la tua comicità, il tuo stile, e ognuno si riferisce a un pubblico diverso. Tant’è che in Comedy Match la competizione è un pretesto, in realtà è come una divertente rimpatriata tra compagni di scuola».

Affronta anche la vita con ironia?

«Veramente vedo sempre tutto difficile, sono problematica, ma alla fine cerco di vedere il lato divertente di ogni cosa. Ridere è l’unico modo per sopravvivere».

Ha mai paura di non riuscire a far ridere?

«La paura c’è sempre. Magari sei convintissimo che una battuta faccia ridere il pubblico invece fa ridere solo te. Ma io reagisco bene. Corrado (Nuzzo, comico con cui fa coppia, ndr) mi dice: “Sembra che ti diverti solo quando le cose vanno male”».

Voi siete una coppia e lavorate in coppia...

«Già, stiamo insieme da 26 anni. E anche quando facciamo cose separatamente, uno partecipa al lavoro dell’altra. Ci proteggiamo a vicenda e c’è un sostegno reciproco anche se falliamo».

Si è mai ispirata a qualcuno?

«Ispirata no, ma ho amato Massimo Troisi e Corrado Guzzanti: due comicità diverse tra loro e lontane dalla mia. Ma entrambi mi facevano venire voglia di fare questo mestiere».

Tra i nuovi comici chi apprezza?

«Mi piace molto Carlo Amleto. L’ho visto a teatro e fa un genere nuovo, particolare, inedito».

Lei ha anche fatto diversi film. A quale è più affezionata?

«A "Vengo anch’io", perché l’ho scritto, diretto e interpretato. È la mia creatura».

Federico Basso: «La quotidianità è piena di spunti»

Tra i concorrenti del programma c’è Federico Basso, comico, autore televisivo e volto noto di "Zelig", il programma che lo ha lanciato, così come è avvenuto con altri colleghi che ha ritrovato a "Comedy Match". «Arrivo dall’improvvisazione teatrale, dove è fondamentale la complicità tra comici, e qui siamo tutti amici» ci racconta.

Quindi non c’è una reale rivalità tra voi?

«Macché, è come ritrovarsi a una festa di compleanno dove tutti si divertono ma non c’è un festeggiato. E poi a "Comedy Match" i premi in palio sono elettrodomestici vintage, vecchi telefoni, videoregistratori... Direi che non vale la pena scannarsi (ride)».

Ha un mito della comicità?

«Raimondo Vianello, un artista completo, che univa personalità, conduzione, senso dell’umorismo inglese. Poi apprezzo la comicità surreale di Paolo Migone e non posso rimanere indifferente a quella di Max Angioni».

Lei da dove trae ispirazione?

«Dalla vita di tutti i giorni. Osservo, prendo appunti, annoto dettagli che poi sviluppo».

Fare ridere è difficile?

«Magari sì, ma è necessario. Poi sui temi si può discutere: io non tocco argomenti sensibili come la morte, la religione e la politica perché dividono. Il mio scopo è regalare dei momenti di distrazione».

E non teme che il pubblico non si diverta?

«La paura tiene vivo il comico, l’ansia che accompagna ogni esibizione è vitale. Poi ci sono tante variabili che possono non scatenare la risata: una giornata no, l’atmosfera che si crea con il pubblico...».

L’ironia è parte della sua vita anche nel privato?

«Sono uno che prende tutto con un atteggiamento zen: se accade qualcosa cerco una soluzione, ma se non c’è, perché preoccuparsi? Non serve a nulla (ride)».

Lei è molto attivo con la sua comicità anche sui social...

«Temevo fossi troppo vecchio per i social. Ma è un mondo che sono contento di avere scoperto. Se in tv o su un palco un monologo di cinque minuti sembra breve, sui social tutto viene compresso, hai dai 20 ai 30 secondi per fare presa su chi ti segue».