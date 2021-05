Con Luca Sardella e “Sempre verde” nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Il programma farà tappa per ben due appuntamenti nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Ad aprire in cancelli della riserva sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Luca Sardella Antonella Silvestri







Il professore delle piante in Tv ci condurrà nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano.

Luca Sardella, conduttore di "Sempre verde" la trasmissione di Rete 4 che promuove le eccellenze paesaggistiche e agroalimentari del made in Italy, farà tappa per ben due appuntamenti in una delle tre residenze del presidente della Repubblica Italiana (le altre due sono palazzo del Quirinale a Roma e Villa Rosebery a Napoli) che dista circa 25 km dal centro di Roma e che si estende su una superficie di 60 chilometri quadrati.

«L’8 e il 14 maggio vedrete il presidente Sergio Mattarella in camicia e con gli occhiali scuri attraversare questo parco meraviglioso. Vi mostreremo la vita dei corazzieri, la pensione dei cavalli, i butteri» spiega Luca Sardella che sottolinea come il capo dello Stato sia amante della natura.

«Mattarella nelle sue lunghe passeggiate si ferma a chiacchierare con gli anziani, con gli ospiti di alcune comunità che operano all’interno di questa meravigliosa struttura. Confesso che è la prima volta che varco i cancelli della Tenuta di Castelporziano dove c’è un ecosistema da far invidia a tutto il mondo con delle querce secolari e dei faggi meravigliosi» racconta il conduttore che parla della riserva - che comprende anche alcune storiche tenute di caccia, quali Trafusa, Trafusina, Riserve Nuove e Capocotta - come un luogo in cui gli animali vivono in completa libertà e dove gli allevamenti sono allo stato brado. «"Sempre verde" mostrerà anche la spiaggia dove Mattarella trascorre le vacanze e dove fa il bagno con la sua famiglia. Inoltre faremo tappa nei vari musei di questa tenuta» dice Sardella che nelle prossime puntate ci condurrà nella Tenuta dei Ciclamini di Mogol in Umbria e nei “dodici borghi silenti”.