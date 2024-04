Con Milly Carlucci inizia la gara de “L’acchiappatalenti”

La conduttrice ci parla del suo nuovo show di Rai1 al via il 10 maggio: «Una sfida tra vip a caccia di uno (o più) compagni d’avventura» Solange Savagnone







Sono passate le 19 e Milly Carlucci è ancora immersa in una riunione fiume per definire gli ultimi dettagli di “L’acchiappatalenti”, il nuovo show di Rai1 al via dal 10 maggio per cinque settimane: «Stiamo lavorando intensamente, abbiamo ancora un po’ di giorni, ma non c’è tempo da perdere» dice la conduttrice.

Milly, come nasce questo nuovo programma?

«È un format che ci è stato proposto da Fremantle e che noi abbiamo sviluppato. È una gara tra cinque “acchiappatalenti” che saranno giudicati da una giuria (ancora da definire, ndr). Dovranno riuscire a conquistare un talento tra quelli che mostreremo loro a scatola chiusa. Vedranno prima una clip di presentazione e poi avranno 15 secondi dall’inizio dell’esibizione per accendere la loro postazione grazie a un martelletto da battitore d’asta e aggiudicarsi il talento. Finita l’esibizione dovranno convincere il pubblico e la giuria a votare per loro».

E poi cosa accade?

«Dopo la classifica provvisoria della giuria, a ogni acchiappatalenti verrà proposto un cambio al buio con un altro talento: starà a lui decidere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d’avventura. Chi vincerà la puntata sulla base dei voti della giuria e del pubblico porterà il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell’ultima puntata, prevista per sabato 8 giugno».

I talenti vengono da tutto il mondo. Come li avete trovati?

«Li abbiamo scelti noi facendo scouting tra gli artisti che ci servivano (cantanti, acrobati, maghi, performer stravaganti e di vario genere, ndr), abbiamo cercato quelli più divertenti, interessanti e insoliti. Magari sono famosissimi in altri Paesi, e se i nostri acchiappatalenti li conoscono, tanto meglio!».

A proposito di scouting: lei chi ha scoperto in tanti anni di tv?

«Io posso avere dato un’occasione ad alcune persone che avevano bisogno di essere illuminate. Poi se la sono giocata loro. Per esempio, Michele Morrone, modello che a “Ballando” ha avuto un enorme successo: ha esordito come attore nella serie “Sirene” e da lì è iniziata una carriera internazionale. O Madalina Ghenea, modella di lingerie che dopo “Ballando” ha lavorato con Paolo Sorrentino e fatto film di ogni tipo».

Un talento che non si aspettava?

«Quasi tutti se la sono giocata bene, persino i maestri di ballo sono stati in grado di dare una spinta alla loro carriera. Quello di Rai1 è un palco importante che dà una visibilità clamorosa, nel bene e nel male».

Lei come ha nutrito le sue capacità?

«Ho sempre amato la tv. Negli anni ho lavorato per migliorare e percorrere strade nuove. Con i miei autori, se ci propongono una cosa nuova non ci tiriamo mai indietro».

Le è spiaciuto rinunciare a una carriera da pattinatrice?

«Il pattinaggio artistico a rotelle non è come il tennis che può diventare un lavoro: lo puoi fare finché sei giovane, poi devi smettere, purtroppo. Ma comunque sono riuscita a fare “Notti sul ghiaccio” e nel ballo c’è una parte di quello che ho studiato quando facevo pattinaggio. Quindi non l’ho abbandonato definitivamente...».

Chi è stato il suo mentore?

«Renzo Arbore. Mi notò quando nel 1977 ebbi l’occasione di lavorare per tre mesi a GBR, la prima tv privata di Roma, mentre studiavo all’università. A settembre mi prese a “L’altra domenica”. Se non fosse stato per lui, avrei fatto l’architetto!».

Ha altre “doti” che magari l’aiutano nella vita quotidiana?

«La mia è una quotidianità normalissima di chi ha famiglia, i talenti domestici non mi aiutano tanto (ride). Forse nel mondo che ho deciso di frequentare mi serve la passione per la storia dell’arte, la storia, il cinema, la letteratura e i viaggi. Ma la cosa più importante è il fatto di essere curiosa della vita, della gente, delle storie e dei fatti».

Anche le sue sorelle, Gabriella (ex conduttrice e deputata) e Anna (autrice e regista), hanno dimostrato di avere talento. È un gene di famiglia riuscire a realizzarlo?

«Realizzare il proprio talento richiede impegno, ma anche fortuna. Una cosa che ci hanno insegnato i nostri genitori è lottare sempre per i nostri sogni e non arrendersi mai. L’ho trasmesso anche ai miei figli Angelica e Patrick. Credo sia un valore saper gestire le delusioni. Ci sono momenti di caduta in cui ti demoralizzi, capita a tutti. Anche ai più grandi. L’importante è sapersi rialzare».

Come ha spronato i suoi figli a dare il meglio di loro stessi?

«Per dire che ci siamo riusciti aspettiamo ancora, non si canta vittoria finché i risultati non sono consolidati (ride). La mia preoccupazione era che realizzassero sé stessi riuscendo a individuare il proprio talento. Quando hai un genitore che lavora in tv, il rischio è di venire attratti da chimere che non corrispondono alle proprie inclinazioni. Loro però hanno visto fin da bambini anche la normalità del mio lavoro: la parte del sacrificio, della preparazione, della lotta e delle difficoltà. Hanno studiato entrambi Economia e scelto la loro strada. Non sono stati influenzati da nessuna sirena che li incantava con voce suadente. Non c’è una ricetta con i figli, niente è scontato, ma siamo stati fortunati. E ringrazio la mia buona stella che mi ha aiutato a fare sì che oggi siano felici di quello che fanno».

Ecco i cinque personaggi in cerca di artisti eccellenti nel campo della musica, della comicità e della magia

I protagonisti dello show sono cinque acchiappatalenti: «La loro abilità non è trovare l’artista più virtuoso, ma la performance che più gli somiglia perché in finale dovranno esibirsi insieme» ha detto Milly. Ecco chi sono, e perché la conduttrice li ha scelti.