09 Dicembre 2020 | 11:44 di Redazione Sorrisi

È pronto al ritorno in tv Pierluigi Diaco. Dal 12 gennaio nella seconda serata di Raidue andrà in onda il suo nuovo programma che si intitolerà “Ti sento”.

Si tratta di una trasmissione di interviste, ma non solo: infatti, come già nel precedente “Io e te”, ci sarà molto spazio per le emozioni e i ricordi.