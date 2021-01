Con Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”

Dal 12 gennaio sarà, per la seconda volta, il padrone di casa per otto nuove puntate dell’esilarante programma in prima serata

07 Gennaio 2021 | 8:57 di Antonella Silvestri

Da due anni è uno dei volti di punta di Raidue. Dal 12 gennaio Stefano De Martino sarà, per la seconda volta, il padrone di casa di “Stasera tutto è possibile”, otto nuove puntate dell’esilarante programma in prima serata.

Stefano (che debutterà come attore in “Che Dio ci aiuti 6” ) porterà buonumore nelle case degli italiani con una trasmissione in cui comici, attori e personaggi dello spettacolo si mettono in gioco cimentandosi in prove bizzarre e spassose. Non ci sono gare, né vincitori né vinti. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sono di scena solo gag, sfide e varie abilità. E, soprattutto, tanto sano divertimento…

«Sono contento che la rete mi abbia riaffidato questo programma. Le norme anti-Covid sono state lo spunto per riadattare i vecchi giochi. Il nostro obiettivo è regalare un po’ di spensieratezza al pubblico a casa» spiega l’ex ballerino lanciato da “Amici”, che sottolinea quanto sia fortunato a lavorare facendo, allo stesso tempo, ancora un po’ di gavetta. «Cerco di imparare sul campo il mestiere giorno dopo giorno» dichiara Stefano.

Il segreto di tanto successo? Il conduttore non ha dubbi: è nelle sue radici. «Vengo da una famiglia umile. Non ho bisogno di guidare una macchina potente o di avere un orologio prezioso. Conosco il valore dei soldi e li utilizzo per programmare un viaggio o affrontare un’emergenza». Intanto, mentre i giornali di gossip fantasticavano su chi potesse essere la nuova fidanzata con cui avrebbe condiviso le festività natalizie, De Martino si è buttato tra le braccia di nonna Elisa. Proprio lei, su Instagram, è apparsa in un siparietto divertente in cui il nipote la omaggiava con frutta e verdura. «Nonna è il pilastro della mia vita. I suoi detti sono meglio di un saggio di filosofia» dice sorridente De Martino, che per il 2021 si augura solo «tanta straordinaria normalità».

Tornando al programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia fanno parte del cast fisso, mentre ospiti della prima puntata, dedicata al tema della magia, sono Nathalie Guetta, Elettra Lamborghini, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e il Mago Heldin.