Corrado Augias su La7 con “La torre di Babele”

Corrado Augias inizia la sua avventura su La7 con "La torre di Babele" (da lunedì 4 dicembre) nel segno del poeta latino Virgilio. «Lui diceva “Felice l’uomo che ha potuto conoscere il perché delle cose” e noi proveremo ad affrontare vari temi che ci verranno suggeriti dall’attualità, cercando di dargli uno spessore che ci aiuti a capire perché le cose accadono» spiega Augias, pronto al debutto.

Quali cose?

«Ad esempio perché i giovani si comportano in un certo modo, perché la politica sembra avere perso statura e lungimiranza, che cos’è l’intelligenza artificiale e quali opportunità e pericoli nasconde. Il tutto fatto con cura e ricerca».

Avrà degli ospiti?

«Sì. Uno sarà quello che io ho scherzosamente definito lo “spirito guida”, che mi accompagnerà durante tutta la serata. Il primo sarà lo storico Alessandro Barbero. Alla fine di ogni puntata, poi, arriverà un personaggio a sorpresa legato all’argomento trattato. Lunedì 4, ad esempio, parleremo dei nuovi equilibri geopolitici che si stanno configurando, gettando un occhio sul Mediterraneo, e ad aiutarci ci sarà il direttore di la Repubblica Maurizio Molinari».

Si dice che se non si conosce la Storia, si è condannati a ripeterla.

«Io sono più pessimista. Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici e io penso che la Storia si ripeta anche per chi la conosce. Non so se, come diceva Marx, la prima volta in forma di tragedia e la seconda in forma di farsa».

Ad aprile tornerà in Rai per una nuova stagione di "La gioia della musica"...

«Io avevo lasciato, ma mi ha chiamato l’amministratore delegato Roberto Sergio. Mi ha detto che c’era di mezzo l’Orchestra della Rai, cento persone che avevano già programmato tutto. E così faremo le nuove puntate».