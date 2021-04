“Cortesie in famiglia” con Enzo Miccio e Chiara Maci su Real Time

Due squadre di parenti organizzano un pranzo o una cena nelle loro abitazioni. Al via lunedì 26 aprile alle 20.20 Enzo Miccio e Chiara Maci Simona De Gregorio







Due squadre di parenti organizzano un pranzo o una cena nelle loro abitazioni. E a giudicare la loro ospitalità è Enzo Miccio, maestro di stile, mentre a Chiara Maci, esperta di cucina, spetta il compito di valutare il menu. Questo accade in "Cortesie in famiglia" (spin-off di "Cortesie per gli ospiti") al via su Real Time lunedì 26 aprile alle 20.20.

Enzo e Chiara, sarete molto severi?

Enzo: «Il mio compito non sarà puntare il dito su una tavola apparecchiata male. Sarò piuttosto un ospite che entra nelle dinamiche di queste famiglie, raccontandone la storia, gli aneddoti, i ricordi partendo dallo stile della casa o da un semplice oggetto».

Chiara: «Io seguirò le preparazioni, tradizionali o più innovative, e sarò severa... ma non troppo!».

Voi siete legati alle tradizioni?

Enzo: «Non sono un tipo da grandi lustri. In certe occasioni sto attento alla mise en place. Ma mi piace anche improvvisare delle cene informali in cucina con gli amici, con quello che c’è in frigo. L’importante è che i miei ospiti si sentano a loro agio».

Chiara: «Io vivo di tradizione campana mixata a quella pugliese ed emiliana. In casa mia ci sono cibi che vengono venerati, come la mozzarella di bufala e il tortellino fatto a mano».

Quali sono le caratteristiche che accomunano i concorrenti?

Enzo: «Spesso le case mancano di carattere, sono asettiche, senza personalità, prive di anima. Oppure confusionarie, con una immane accozzaglia di oggetti che fanno a pugni tra loro».

Chiara: «I parenti sono tutti convinti di essere grandi chef. E per questo vedrete divertenti battibecchi in cucina (ride)».