“Cortesie per gli ospiti” ora ci porta al ristorante

Una coppia invita un’altra nel suo ristorante del cuore e la seconda poi ricambia. A fine puntata si scopre quale ha proposto il locale migliore. A stabilirlo sono gli stessi concorrenti e i giudici del programma di Real Time "Cortesie per gli ospiti Ristorante", in onda da lunedì a venerdì alle 20.20, prodotto da Banijay Italia: lo chef Roberto Valbuzzi e la PR Ursula Seelenbacher.

Che cosa vi colpisce al primo impatto di un locale?

Roberto: «L’accoglienza calorosa, la disponibilità, oltre all’ordine e alla pulizia».

Ursula: «Che sia una trattoria o un locale stellato, mi piace che abbia un’impronta personale. Con pochi dettagli ma curati».

Il menu come si deve presentare?

Roberto: «Diffido dei locali con troppe proposte perché non sono segnale di buona qualità. E poi deve raccontare i piatti, che devono essere coerenti con la filosofia del ristorante».

Ursula: «D’accordissimo. E aggiungo che anche la “confezione” è importante. Eviterei menu plastificati o su tablet».

Il piatto che preferite?

Roberto: «I miei gusti cambiano a seconda delle stagioni e della località in cui mi trovo. Mi piace sperimentare ricette nuove».

Ursula: «Io, essendo di origini austriache, adoro la torta Sacher».

E un piatto che vi ha colpito nel vostro tour?

Roberto: «Siamo stati a Milano, Roma e Napoli e in tutti i locali ho trovato un ottimo livello».

Ursula: «Confermo. E aggiungo, ho assaggiato un filetto alla Wellington che era una favola...».

È utile affidarsi alle recensioni su Internet?

Roberto: «Sì, ma con attenzione. Molte recensioni nascondono delle bufale, nascono da gelosie della concorrenza».

Ursula: «Io mi affido di più a Instagram. Guardare le foto dei piatti e del locale è utile alla scelta».

Che cosa vi infastidisce di un locale?

Roberto: «L’approssimazione. Come in ogni lavoro, occorre passione per dare il meglio. E nel programma viene fuori l’amore per la cucina».

Ursula: «Troppi fronzoli. E la scarsa professionalità nel servizio».