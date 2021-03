“Cortesie per gli ospiti” torna su Real Time

Due coppie si sfidano e vengono giudicate da Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi Diego Thomas, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi Simona De Gregorio







Torna uno dei format più amati di Real Time. Da lunedì 29 marzo partono infatti le nuove puntate di "Cortesie per gli ospiti", dove due coppie si sfidano e vengono giudicate sulle categorie di cibo (dall’aperitivo al dolce), allestimento della tavola e design della casa. A stabilire la coppia vincente ritroviamo l’esperta di galateo Csaba dalla Zorza, l’architetto Diego Thomas e lo chef Roberto Valbuzzi. E proprio a quest’ultimo abbiamo chiesto suggerimenti per un aperitivo primaverile in terrazza.

Diego, quali sono le regole per un buon aperitivo?

«Innanzitutto, non bisogna esagerare nelle quantità. Deve rappresentare un momento di relax che introduce alla cena, ma non sostituirla».

Ci dà qualche idea?

«Se è in piedi prevederei un buffet, magari con parmigiano e aceto balsamico, bignè ripieni di salsa al cacio e pepe e piccoli cannoncini di pasta sfoglia farciti con salmone, acciughe e capperi. Per un aperitivo seduti, invece, punterei su una piccola tartare di carne o di pesce oppure un uovo di quaglia in camicia servito con salsa di asparagi. Poi si possono preparare dei piattini che contengono i vari stuzzichini in modo che ogni ospite possa servirsi».

Cosa proporre ai vegetariani?

«Bruschette e un hummus di ceci servito con sfoglie di pane aromatizzate con olio e rosmarino».

E per le bevande?

«Vanno bene vino bianco o rosso, birra e drink. Personalmente credo che con un cocktail Americano o uno spumante si vada sempre sul sicuro».

Quali sono gli errori da evitare?

«Mai fare aprire la bottiglia di vino agli ospiti. Ed è vietato usare stoviglie di plastica».

Lei con chi vorrebbe prendere l’aperitivo?

«Con lo chef pluristellato René Redzepi. Ma anche con Lady Gaga!».