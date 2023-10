Cosa guardo in tv oggi, domenica 15 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Cuori 2 - Rai1 - ore 21.30

Tra i nuovi personaggi della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari c’è l’ispettore di polizia Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni di “Il paradiso delle signore”), incaricato di indagare sul caso della donna morta dando alla luce Anna. Una volta arrivato in ospedale, non ci ha messo molto a invaghirsi di Delia. Lei però non ha ancora superato la recente delusione d’amore.

Paws of fury - Sky Cinema Family - ore 21.00

Divertente film ispirato a “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” di Mel Brooks. Protagonista, un cane che deve difendere una città piena di gatti. Tra i doppiatori, Federico Buffa.

Amici - Canale 5 - ore 14.00

Se il talent di Maria De Filippi continua a essere il programma più visto della domenica pomeriggio il merito è anche dei sei maestri: Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Oggi è in programma la quarta puntata.

Love to love you baby, Donna Summer - Sky Documentaries - ore 21.15

Uno sguardo inedito alla vita privata e alla lunga carriera di Donna Summer, la diva della disco music lanciata negli Anni 70 da Giorgio Moroder con la canzone del titolo.

Che tempo che fa - Nove - ore 20

Dopo 20 edizioni su Rai3, lo show di Fabio Fazio con Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto trasloca sul Nove. Oggi, la prima puntata.

La testimonianza - Rai Storia - ore 21.10

Debutta in televisione il film del 2017 con Ori Pfeffer nei panni di Yoel, ricercatore ebreo che deve fornire alle autorità austriache le prove che il terreno su cui sta per sorgere un nuovo complesso immobiliare fu teatro nel 1945 di un dimenticato massacro nazista.

Per chi vuole vedere altri film Joe Kidd - Rete 4 - ore 17.00 Un pistolero difende i peones del New Mexico dai coloni americani che con una truffa li hanno derubati delle loro terre. Western del 1972 con Clint Eastwood e John Saxon. Spider-Man: far from home - TV8 - ore 21.30 Questa volta il giovane Peter Parker (Tom Holland) vive un’incredibile avventura durante una gita scolastica in Europa. Al suo fianco, Nick Fury (Samuel L. Jackson). L'ultima legione - Rai 4 - ore 21.20 I barbari invadono Roma confinando a Capri Romolo Augusto, ultimo erede dei Cesari. Ma la riscossa, guidata da Aurelio (Colin Firth) è vicina. Dal bestseller di Valerio Massimo Manfredi. La stangata - Rete 4 - ore 14.30 Chicago, Anni 20: grazie alla loro creatività, due imbroglioni riescono a truffare un presuntuoso gangster. Paul Newman e Robert Redford in un film premiato con sette Oscar.

Memo sport

BASKET: SERIE A

ore 18.00 Brescia-Napoli (Dmax)

(Dmax) ore 19.20 Brindisi-Pesaro (Eurosport 2)

MOTOGP

ore 9 Gran Premio di Indonesia (Sky Sport Uno, Tv8 ore 11)

TENNIS

ore 10.30: Atp 1000 Shanghai Finale (Sky Sport Tennis)

GIRO DI TURCHIA

ore 12.30 Ultima tappa (Eurosport 2)

CALCIO: QUAL. EURO 2024