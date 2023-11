Cosa guardo in tv oggi, domenica 19 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Terra amara - Canale 5 - Ore 21.20

La saga di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Demir (Murat Ünalmiş) continua a regalare colpi di scena. Lui l’ha tradita, ma poi ha deciso, un po’ a sorpresa, di tornare da lei: che succederà ora? Il debutto in prima serata della soap turca, il 5 novembre, ha ottenuto un risultato davvero eccezionale: davanti al video c’erano infatti 2.553.000 persone per uno share del 15,5 percento.

In questo mondo libero - Rai 5 - Ore 23.10

Ken Loach denuncia le storture della società attraverso la storia di Angie (Kierston Wareing), una ragazza che passa senza remore dal ruolo di emarginata a quello di sfruttatrice.

Harry Potter e il calice di fuoco - Italia 1- Ore 21.20

Mike Newell gira nel 2005 il quarto capitolo delle avventure di Rupert Grint, Daniel Radcliffe ed Emma Watson. Un po’ dramma, un po’ commedia, è uno degli episodi più riusciti in assoluto.

Law and order - Sky Investigation - Ore 21.15

L’attesa finalmente è finita: torna, con gli ultimi episodi inediti, la 22a stagione di una delle serie crime più longeve e amate del piccolo schermo. A indagare per le strade di New York ritroviamo tra gli altri il detective Frank Cosgrove, che ha il volto di Jeffrey Donovan.

Lea - I nostri figli - Rai1 - Ore 21.30

L'infermiera Lea (Anna Valle) ha conquistato la simpatia del pubblico già nella prima serie, in onda nel 2022. Anche oggi per lei la vita in corsia resta complicata, e non è che nel privato manchino le ansia. Arturo (Mehmet Günsür) le regala emozioni, ma la donna capisce che il legame con l'ex marito Marco (Giorgio Pasotti) in fondo non si è mai spezzato completamente...

Il giovane ispettore Morse - Giallo - Ore 21.10

Torna l’elegante e geniale poliziotto interpretato da Shaun Evans. Da stasera vanno in onda gli episodi della settima stagione (su nove) della serie, ambientata tra il 1965 e il 1972 in un commissariato della città inglese di Cowley, nell’Oxfordshire

Per chi vuole vedere altri film Il mio profilo migliore - Rai Movie - Ore 21.10 Juliette Binoche, delusa dal suo compagno, decide di spiarne la vita social assumendo una falsa identità. Il gioco però diventa ben presto pericoloso... Inquietante. The lady in the van - TV2000 - Ore 21.20 Maggie Smith in uno dei ruoli più insoliti della sua carriera: quello di Mary Shepherd, una senzatetto realmente esistita, che negli Anni 70 viveva in un vecchio furgone per le vie di Londra. Africa Express - Rete 4 - Ore 14.10 1975: Giuliano Gemma e Ursula Andress nel continente nero: insieme vivranno una serie di avventure a base di cazzotti e buonumore. Il successo è tale che ci sarà un sequel, “Safari Express”. Il cavaliere pallido - IRIS - Ore 18.35 Vessati dal prepotente di turno, che vuole farli sloggiare, gli abitanti di un villaggio stanno per cedere, quando... arriva Clint! Un classico tanto elementare quanto intramontabile

Memo sport

TENNIS

ore 17.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

MOTO GP

ore 18.00 G.P. del Qatar (Sky Sport MotoGP)

FORMULA 1

ore 7.00 G.P. di Las Vegas (Sky Sport Uno)

BASKET: LEGA A

ore 18.00 Milano-Venezia (DMax)

(DMax) ore 18.00 Bologna-Brescia (Dazn)

BASKET: NBA

ore 21.00 Brooklyn-Philadelphia (Sky Sport Nba)

VOLLEY: SERIE A FEMM.