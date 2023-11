Cosa guardo in tv oggi, domenica 26 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi

Lea - I nostri figli - Rai1 - Ore 21.30

Avete notato un particolare affiatamento tra Mehmet Günsür, l’attore che interpreta Arturo Minerva, e la bambina che veste i panni della sua bambina, Martina? Questione di Dna: la piccola attrice si chiama infatti Cloe Günsür, ed è figlia di Mehmet (che ha altri due “eredi”) anche nella realtà. Nella fiction ce la mettono tutta per far dimenticare a Lea Castelli (Anna Valle) le sue mille preoccupazioni. L’impresa però non si profila affatto semplice…

Pizza Hero - Food Network - Ore 21.40

Sembra quasi di sentire il profumo di pizze e focacce anche restando davanti alla tv… Merito di Gabriele Bonci, che continua a girare l’Italia alla ricerca di specialisti capaci di sfornare autentiche delizie, cotte a regola d’arte.

Terra Amara - Canale 5 - Ore 21.20

Il ruolo di Fikret Fikeli gli ha cambiato la vita. Furkan Palali sognava di fare l’ingegnere, poi di diventare un asso della pallacanestro, infine il modello. Ma è stata la soap a trasformarlo in un divo: anche in Italia, dove la puntata in prima serata di domenica 12 è stata vista da 2 milioni e mezzo di telespettatori.

Parlami d'amore - Rai3 - Ore 13.00

Un documentario che attraverso interviste e immagini d’archivio ripercorre la storia di Achille Togliani (1924-1995), stella della musica melodica degli Anni 50 e protagonista dei primi del Festival di Sanremo.

Harry Potter e l'Ordine della fenice - Italia 1 - Ore 21.20

Chi l'avrebbe mai detto: Albus Silente è il capo indiscusso di un'organizzazione segreta che combatte Voldemort. Parte da qui la quinta avventura della serie con Daniel Radcliffe, una delle più amate dal pubblico. Con oltre 938 milioni di dollari, infatti, è al terzo posto nella classifica dei film della saga.

I racconti della domenica - Sky Cinema Due - Ore 21.15

In prima tv il film del 2022 di Giovanni Virgilio. Ne è protagonista Alessio Vassallo nel ruolo di Francesco, un ragazzo siciliano che riesce a diventare sindaco del suo paese, ma dovrà poi fronteggiare eventi imprevisti. Nel cast, anche Nino Frassica.

Per chi vuole vedere altri film Nella tana dei lupi - Rai 4 - Ore 13.40 Lo scontro tra una banda di super rapinatori e la squadra anticrimine guidata dal solito sbirro dai modi discutibili... Niente di originale, ma Gerald Butler dà sempre spettacolo Piedone d'Egitto - Rai Movie - Ore 17.25 Quarto e ultimo capitolo della saga con Bud Spencer nei panni del commissario Rizzo, poliziotto manesco ma con il cuore d’oro. Dirige il grande Steno nel 1980. Perfetto per famiglie. Tutti gli uomini del Presidente - IRIS - Ore 15.50 Vi dice niente la parola Watergate? Robert Redford e Dustin Hoffman sono i due giornalisti americani che costrinsero alle dimissioni il Presidente Nixon. Epico. In fondo al cuore - TV 2000 - Ore 21.20 Ulu Grosbard firma nel 1999 questo aspro dramma con Michelle Pfeiffer e Treat Williams. Quando alla loro porta si presenta il figlio che era stato rapito all’età di 3 anni, tutto cambia ma poi...

Memo sport

MOTO GP

ore 15.00 G.P. della Comunità Valenciana (Sky Sport Uno)

FORMULA 1

ore 14.00 G.P. di Abu Dhabi (Sky F1)

BASKET: LEGA A

ore 16.30 Venezia-Reggio Emilia (Eurosport 2)

(Eurosport 2) ore 18.00 Brescia-Varese (Dmax)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Cagliari-Monza (Dazn, Sky Calcio)

(Dazn, Sky Calcio) ore 15.00 Frosinone-Genoa (Dazn) e Empoli-Sassuolo (Dazn)

ore 18.00 Roma-Udinese (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Juventus-Inter (Dazn)

TENNIS: COPPA DAVIS