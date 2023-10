Cosa guardo in tv oggi, domenica 29 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Amici - Canale 5 - Ore 14.00

Lo ha raccontato a Sorrisi due settimane fa: «In questo momento voglio fare solo quello che mi rende felice, e in questo studio mi sento bene, come in famiglia!». Sarà per questo che Lorella Cuccarini è sempre una delle insegnanti più apprezzate dal pubblico: è nel cast per la quarta stagione (la terza come maestra di canto), ma l’entusiasmo che sprigiona è quello di una ragazzina.

Gran Premio del Messico di Formula 1 - TV8 - Ore 21.00

Questo è uno dei quattro Gran Premi che Tv8 trasmette in diretta in chiaro nel corso della stagione. In gara, tra i più attesi dai fan italiani, ci sono i due ferraristi Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Da noi... a ruota libera - Rai1 - Ore 17.20

Dopo aver festeggiato a settembre il quarto anno di vita del suo programma, Francesca Fialdini si conferma ormai un piacevole punto di riferimento della domenica pomeriggio di Rai1 con le sue storie di eroi “normali”, donne straordinarie e amori a prova di crisi.

Che tempo che fa - Nove - Ore 20.00

Debutto record per Fabio Fazio su Nove: la puntata del 15 ottobre (tra gli ospiti la senatrice Liliana Segre) ha avuto 2,1 milioni di telespettatori e uno share del 10,5 per cento. Insomma, cambia la rete ma il mix di attualità e intrattenimento continua a piacere.

Toy Inventor - Real Time - ore 15.30

Chi non ha mai sognato di inventare un giocattolo capace di far sognare i bambini di tutto il mondo? Flavio Montrucchio conduce il primo format italiano che sottopone al giudizio di una giuria di bambini le creazioni dei “Toy inventors” più fantasiosi.

In cucina con Imma e Matteo - Food Network - Ore 17.40

Vale sempre la pena di seguire le imprese in cucina di due re del reality: Imma Polese, che ha ereditato dal padre Antonio il “Castello delle cerimonie”, e il marito Matteo Giordano.

Per chi vuole vedere altri film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet - Rai Movie - Ore 19.20 La deliziosa storia di un bambino prodigio che parte dal Montana per andare a Washington a ritirare un premio prestigiosissimo. Una favola che diverte. Alexander - Iris - Ore 15.40 Dimenticati per una volta gli intrighi e le polemiche della società americana, Oliver Stone torna indietro nel tempo per raccontare la storia di Alessandro Magno (Colin Farrell). C'è tempo - Sky Cinema Family - Ore 21.00 Una favola raccontata da Walter Veltroni: Stefano Fresi e il piccolo Giovanni Fuoco sono due fratellastri che, dopo aver sempre ignorato l’uno l’esistenza dell’altro, cominciano a conoscersi. Occhiali neri - Rai4 - Ore 24.00 Ilenia Pastorelli è la protagonista dell’ultimo film di Dario Argento, che dispensa brividi seguendo una escort minacciata da un maniaco. Nel cast, anche Asia Argento, figlia del regista.

Memo sport

MOTO GP

ore 9.00 G.P. di Thailandia (Sky Sport Uno)

TENNIS

ore 14.00 ATP 500 Vienna (Sky Sport Tennis)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Cagliari-Frosinone (Dazn, Sky Calcio)

(Dazn, Sky Calcio) ore 15.00 Monza-Udinese (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Inter-Roma (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Napoli-Milan (Dazn)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 16.30 Manchester United-Manchester City (Sky Sport Uno)

BASKET: NBA