Cosa guardo in tv oggi, domenica 5 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Pilar Fogliati e Matteo Martari







Cuori 2 - Rai1 - Ore 21.30

Ci siamo innamorati dei suoi look in perfetto stile Anni 60, ma ora anche per Pilar Fogliati è giunto il momento dei saluti. Delia, il suo personaggio, è piaciuto moltissimo anche in questa seconda stagione. Un po’ per la sua generosità verso i pazienti, ma anche per una situazione affettiva molto complicata.

Tremila anni di attesa - Sky Cinema 2 - Ore 21.15

La studiosa Alithea (Tilda Swinton) è un tipo solitario dalla vita grigia. Un giorno acquista a Istanbul un oggetto da cui esce un Genio (Idris Elba) che si offre di realizzare tre suoi desideri. Il problema è che lei non sa cosa scegliere…

Il collegio - Rai2 - Ore 21.00

Puntata finale per questa ottava stagione del reality ambientata presso il Collegio San Francesco di Lodi. Ultima fatica per il corpo docente alle prese con le valutazioni: quest’anno, allo studente più meritevole andrà una borsa di studio per un periodo di formazione di sei mesi negli Stati Uniti.

Le ricette del convento - Food Network - 17.40

Ai… peccati di gola ci pensano loro. I benedettini don Anselmo, don Salvatore e don Riccardo ogni settimana offrono prelibate ricette tramandate nei secoli e che attingono alla tradizione monastica.

Terra amara - Canale 5 - 21.20

Le vicende di Züleyha Altun (Hilal Altinbilek), bella e determinata sarta di Istanbul pronta anche a fuggire per essere felice con l’uomo che ama, Yilmaz, hanno colpito al cuore i telespettatori. Che sono sempre più numerosi e in attesa di conoscere nuovi sviluppi. A tal punto che la serie turca ambientata negli Anni 70 sbarca oggi in prima serata

Colombo - Rete 4 - Ore 12.25

L’impermeabile stropicciato, il sigaro e la Peugeot 403 Cabriolet del 1956 sono tra gli elementi che da sempre caratterizzano lo storico e amato tenente (Peter Falk) apparentemente svampito. E anche oggin per lui si apre un nuovo caso.

Per chi vuole vedere altri film Harry Potter e la camera dei segreti - Italia 1 - Ore 21.20 Secondo capitolo della saga sulla vita del giovane mago che ha appassionato milioni di spettatori. Uno spirito aleggia nella scuola di magia e lascia le vittime paralizzate. Patch Adams - Sky Cinema Drama - Ore 22.55 Una brutta esperienza personale e l’amore verso il prossimo convincono il giovane Hunter “Patch” Adams (Robin Williams) a diventare medico per cambiare le cose. The Tourist - Rai Movie - Ore 19.20 Galeotta fu Venezia dove Frank in vacanza incontra Elise (che sembra cercarlo) rimanendone folgorato. Ma la donna è un agente dell’Interpol e per la coppia cominceranno i guai. Civiltà perduta - IRIS - Ore 15.10 Irlanda, 1905. Un militare britannico voglioso di fare carriera si reca in Amazzonia per mappare un territorio, ma scopre tracce di una popolazione antica. Torna e non gli credono, così lui...

Memo sport

BASKET: SERIE A

ore 16.30 Brindisi-Milano (Dazn, Eurosport 2)

(Dazn, Eurosport 2) ore 18.15 Trento-Reggio Emilia (Dmax)

BASKET: NBA

ore 21.30 San Antonio-Toronto (Sky Sport Nba)

TENNIS

ore 15.00 Masters 1000 Parigi (Sky Sport Tennis)

FORMULA 1

ore 18.00 G.P. del Brasile (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE A