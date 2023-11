Cosa guardo in tv oggi, giovedì 16 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Nitto ATP Finals 2023 - Rai2 - Ore 21.00

Prosegue a Torino, con l’ultima partita della fase a gruppi, il torneo riservato agli 8 migliori tennisti dell’anno. L’unico italiano in gara è Jannik Sinner, arrivato nel capoluogo piemontese con un bilancio ricco di trionfi (tra cui la vittoria nel torneo Masters 1000 di Toronto), che hanno riscritto la storia del nostro tennis.

The Chelsea detective - Giallo - Ore 21.00

Bentornati nel ricco quartiere londinese di Chelsea. Una zona esclusiva, dove però non mancano i delitti… Ne sa qualcosa il detective Max Arnold (Adrian Scarborough), che anche in questa seconda stagione deve indagare. Con lui c’è la collega Layla Walsh (Vanessa Emme).

Grande fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Cambio di giorno di programmazione per il reality con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. I primi due mesi di questa edizione sono stati caratterizzati dal rapporto conflittuale instauratosi tra Massimiliano e Beatrice.

Amore criminale - Rai3 - Ore 21.20

Sei nuove puntate per ricostruire in forma di docufiction altrettante storie di donne vittime di violenza e, in molti casi, anche uccise. Torna il programma nato nel 2007, che è stato uno dei primi ad accendere i riflettori su una vera piaga sociale. Al timone è confermata Emma D’Aquino.

CSI: scena del crimine - Italia 1 - Ore 10.25

Proseguono le repliche della seconda serie di un telefilm che è ormai un classico. Un’ottima occasione per rivedere all’opera il meticoloso e affascinante Gil Grissom (William Petersen).

Hairstyle, the talent show - Real Time - Ore 21.20

Un talent per parrucchieri, perché no? L’idea è venuta a un hair stylist di fama internazionale, Rossano Ferretti, che ha deciso di mettere in lizza un cast di professionisti capaci di trasformare un’acconciatura in una piccola opera d’arte. Chi vince potrà rinnovare il proprio salone di bellezza.

Per chi vuole vedere altri film Il grande Jake - Rete 4 - Ore 16.25 Quando una banda di fuorilegge rapisce suo nipote, un vecchio pistolero comincia la caccia: non si fermerà finché non l’avrà liberato. Trama prevedibile, ma se c’è John Wayne... Avalon - Tv 2000 - Ore 20.55 Barry Levinson (premio Oscar per “Rain Man”) racconta con trasporto la storia di una famiglia di ebrei polacchi emigrati negli Stati Uniti subito prima della Grande guerra. Poetico. Il professore matto - Sky Cinema Comedy - Ore 22.35 Eddie Murphy si scatena e interpreta ben otto personaggi per raccontare la favola di un insegnante sovrappeso che per conquistare una ragazza crea un filtro per dimagrire. La pazza gioia - Rai Movie - Ore 19.05 Uno dei film più belli di Paolo Virzì, che lo ambienta in una clinica psichiatrica. Da qui scappano due donne che sognano una vita serena. Strepitose Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP Finals (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 21.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

BASKET: EUROLEGA

ore 18.45 Fenerbahce- Maccabi (Sky Sport Max)

(Sky Sport Max) ore 20.30 Milano- Efes Istanbul (Sky Sport Uno)

CALCIO