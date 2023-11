Cosa guardo in tv oggi, giovedì 23 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Zelig - Canale 5 - Ore 21.20

Come “La Settimana Enigmistica”, anche “Zelig” vanta innumerevoli tentativi di imitazione… Resta però uno show unico, senza ombra di dubbio il tempio del cabaret sul piccolo schermo. Questa nuova edizione prevede tre prime serate, alle quali si aggiungerà un “meglio di”, e vede al timone una coppia ormai storica, quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Insieme hanno già presentato dal 2004 al 2010 e poi dal 2021 a oggi: non si può certo dire che manchi loro l’esperienza…

Coppa Davis - Rai2 - Sky Sport - Ore 10.00

A Malaga l’Italia di Jannik Sinner debutta nella fase finale affrontando nei quarti l’Olanda. In programma, due singolari e il doppio. In caso di vittoria, la formazione azzurra dovrà vedersela in semifinale con la vincente del confronto fra Serbia e Gran Bretagna.

X Factor - Sky Uno - Ore 21.15

L’appuntamento con la finalissima si avvicina: scopriremo il vincitore del talent il 7 dicembre, nel corso del grande show al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Prima però restano da celebrare due live (stasera e il 30 novembre), e i giudici Dargen D’Amico, Morgan, Ambra e Fedez (qui con la conduttrice Francesca Michielin) sono pronti a dare battaglia.

Un professore 2 - Rai1 - Ore 21.30

La scuola perfetta? Esiste, almeno in tv: è il liceo dove insegna Dante Balestra (Alessandro Gassmann). Un tipo talmente fuori dagli schemi, da riuscire a far amare la filosofia anche agli studenti più ribelli. Come sue figlio Simone (Nicolas Maupas)…

House of Gucci - Rai Movie - Ore 21.10

Lady Gaga colpevole di omicidio? Sì, nel film di Ridley Scott nel quale interpreta Patrizia Reggiani, finita in carcere come mandante dell’assassinio dell’ex marito Maurizio Gucci (Adam Driver), ucciso a Milano nel 1995.

Pazzi di Napoli - Food Network - Ore 22.00

Parte il viaggio tra i sapori più veraci della tradizione partenopea, in compagnia di Barbara Foria e Fabio Esposito. Un itinerario gustosissimo fra street food, ristoranti tipici e semplici (ma squisiti) pranzi in famiglia.

Per chi vuole vedere altri film Quel pomeriggio di un giorno da cani - Sky Cinema Drama - Ore 21.00 Di film che raccontano una rapina in banca ce ne sono tanti. Ma se il regista è Sidney Lumet e la star Al Pacino, il risultato (girato nel ’75) è un cult assoluto. American Graffiti - IRIS - Ore 14.35 Nel 1973, un anno prima di entrare nel cast di “Happy days”, Ron Howard gira questa commedia agrodolce dedicata da George Lucas al passaggio dall’adolescenza all’età adulta di 4 ragazzi. L'occhio caldo del cielo - Rete4 - Ore 16.35 Roma, 1973. Viene rapito Paul Getty, erede di un magnate del petrolio, che però non vuole pagare il riscatto. La madre del ragazzo (Michelle Williams) fa di tutto per convincerlo, finché... Tutti i soldi del mondo - Rai Movie - Ore 23.55 Un film a episodi sul tema del matrimonio: tra i protagonisti, un poliziotto pugliese (Luca Argentero) che va a nozze con una ragazza indiana (Moran Atias). Ma le famiglie...

Memo sport

TENNIS: COPPA DAVIS

ore 16.00 Serbia-Gran Bretagna (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.00 Maccabi-Barcellona (Sky Sport Arena)

(Sky Sport Arena) ore 20.30 Bologna-Fenerbahce (Sky Sport Uno)

GOLF : WORLD TOUR