Cosa guardo in tv oggi, giovedì 26 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

X Factor - Sky Uno - Ore 21.15

I fan del talent lo sanno molto bene: dopo audizioni, Bootcamp e Home visit è arrivato finalmente il momento del primo live. Per la conduttrice Francesca Michielin si prospettano settimane di fuoco, tra giudici in polemica tra loro e il pubblico che vuol dire la sua e si fa sentire. Ma ci vuol altro per intimorire una fuoriclasse come lei…

Roma-Slavia Praga - TV8 - Ore 21.00

Dopo le polemiche estive legate al suo trasferimento, Romelu Lukaku ha dimostrato sul campo di fare più che mai la differenza, e stasera all’Olimpico guida i giallorossi contro la formazione ceca in una gara del gruppo G di Europa League.

Splendida cornice - Rai3 - Ore 21.20

Se è vero che “affermarsi è difficile ma confermarsi lo è ancora di più”, Geppi Cucciari può essere soddisfatta. Anche la seconda stagione del suo talk show piace al pubblico, per la capacità di mescolare alla perfezione cultura e disimpegno, senza mai prendersi troppo sul serio.

Via dei matti N. 0 - Rai3 - Ore 20.15

Stefano Bollani e Valentina Cenni ormai non fanno più notizia, eppure ogni sera realizzano un piccolo miracolo: divertire il pubblico parlando di musica e proponendo brani di ogni genere.

Concerto di Martha Argerich - Rai 5 - Ore 20.30

In onda in diretta dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, la straordinaria pianista argentina Martha Argerich apre la stagione dell’Orchestra Sinfonica della Rai.

Blanca 2 - Rai1 - Ore 21.30

Accompagnata come sempre dall’inseparabile cane Linneo, il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta continua a indagare e a registrare ascolti da record…

Per chi vuole vedere altri film High crimes - Rai Movie - Ore 23.00 Ashley Judd in un thriller del 2002: interpreta una coraggiosa avvocata che, per salvare il marito da un’accusa infamante, chiede aiuto a Morgan Freeman. Due contro tutti: chi vincerà? Corvo rosso non avrai il mio scalpo - Rete 4 - Ore 16.35 Indimenticabile Robert Redford nei panni dell’ex soldato che sceglie la natura e la solitudine per ricominciare a vivere. Dirige (nel 1972) Sydney Pollack. La giusta distanza - Rai Movie - Ore 19.15 Indimenticabile Robert Redford nei panni dell’ex soldato che sceglie la natura e la solitudine per ricominciare a vivere. Dirige (nel 1972) Sydney Pollack. Ragione e sentimento - Sky Cinema Due - Ore 21.15 Ang Lee (vincitore di due Oscar come Miglior regista) adatta da par suo il celebre romanzo di Jane Austen. Nel ricchissimo cast spiccano Kate Winslet, Emma Thompson e Hugh Grant.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP 500 Vienna (Sky Sport, Supertennis)

CALCIO: EUROPA LEAGUE

ore 18.45 Sturm Graz-Atalanta (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROLEGA