Cosa guardo in tv oggi, giovedì 9 novembre? I consigli di Sorrisi

Blanca 2 - Rai1 - Ore 21.30

La”ragazzina” della prima serie, che era arrivata in un commissariato di Genova tra lo scetticismo generale, ormai è diventata grande e indaga con coraggio, pronta a mettersi in gioco fino in fondo pur di incastrare l’attentatore che minaccia la città. E intanto cerca di capire chi ama veramente… Si chiude stasera la seconda stagione: serata da non perdere per i fan di Maria Chiara Giannetta.

Atlanta-Sturm Graz - Tv8 - Ore 21.00

Nuova gara casalinga per i bergamaschi, impegnati nel girone di qualificazione di Europa League. Tra i più attesi Luis Muriel, che nel match d’andata del 26 ottobre, finito 2-2, ha segnato due gol.

Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Una bella svolta, non c’è che dire: passare dalla conduzione del Tg5 all’inatteso ruolo di opinionista accanto ad Alfonso Signorini… Ma, con la sua simpatia e la capacità di sdrammatizzare, Cesara Buonamici ha convinto anche i suoi fan più perplessi.

George Micheal - Easy to pretend - Sky Arte - Ore 20.15

Se n’è andato nel 2016, stroncato da un attacco di cuore a soli 53 anni. Nessuno però ha dimenticato George Michael, una delle più grandi voci del pop mondiale. Questo documentario ripercorre la sua carriera e, in particolare, la capacità di imporsi come solista dopo il grande successo ottenuto con gli Wham!

Splendida cornice - Rai3 - Ore 21.20

Più che un’orchestra da ballo (come si legge sulla batteria), quella che accompagna Geppi Cucciari è… l’orchestra di Ballo: Nicola Balestri detto “Ballo”, ex bassista dei Lunapop di Cesare Cremonini.

Pomeriggio cinque - Canale 5 - Ore 16.55

Cronaca, costume, politica e televisione: tanti anche oggi i temi che verranno discussi nello studio del programma di Myrta Merlino.

Per chi vuole vedere altri film 2001: Odissea nello spazio - Sky Cinema Drama - Ore 21.00 Difficile trovare nuove parole per descrivere il capolavoro di Stanley Kubrick. Uno dei più celebri, inquietanti e suggestivi film di fantascienza mai girati. Il cucciolo - IRIS - Ore 13.10 Dura la vita per i pionieri arrivati in Florida dopo la Guerra civile. Il piccolo Jody si affeziona a un piccolo cervo rimasto orfano ma... Un classico del 1946, tra paesaggi e forti emozioni. Don't say a word - Rai Movie - Ore 21.10 Un buon thriller con Michael Douglas e Brittany Murphy (scomparsa nel 2009 a soli 32 anni) braccati da una gang di criminali pronta a tutto per recuperare un rubino da 10 milioni di dollari. L'ultimo colpo in canna - Rete 4 - Ore 16.45 Un uomo (Glenn Ford) torna a casa dopo una lunga assenza e scopre che la moglie è stata rapita dagli Apache. Non solo: in assenza del marito, creduto morto, si è risposata. Inizia una corsa contro il tempo.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP 250 Metz (Supertennis, Sky Sport Tennis)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Milano-Valencia (Sky Sport Arena)

(Sky Sport Arena) ore 20.45 Madrid-Bologna (Sky Sport Max)

CALCIO: EUROPA LEAGUE