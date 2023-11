Cosa guardo in tv oggi, lunedì 13 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







I bastardi di Pizzofalcone - Rai1 - Ore 21.30

Ultima puntata della fiction, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, che vede protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann), qui con il commissario Luigi Palma (Massimiliano Gallo). Anche stavolta la loro squadra ha dovuto affrontare mille problemi…

Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Primo dei due appuntamenti in prima serata con il reality partito l’11 settembre. E, siamo certi, anche oggi gli inquilini della Casa riserveranno non poche sorprese. A dar manforte ad Alfonso Signorini come sempre Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di commentatrice social al posto di Giulia Salemi.

Gialappashow - TV8 - Ore 21.30

Dopo Greta Scarano (protagonista della scorsa puntata), arriva una nuova partner al fianco del Mago Forest. Sul palco del comedy show tocca a Rocío Muñoz Morales (35) vestire i panni della co-conduttrice. Anche a lei, c’è da scommetterci, l’imprevedibile ed esilarante padrone di casa riserverà un bombardamento di battute.

Casa a prima vista - Real Time - Ore 20.20

Parte una nuova stagione del programma che mette a confronto tre agenti immobiliari come Marianna D’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo. L’obiettivo comune è soddisfare le richieste di acquirenti particolarmente esigenti con proposte che possano convincerli all’acquisto. Chi dei tre riuscirà a spuntarla?

Babylon - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Ci sono tutto il genio e la sregolatezza di Damien Chazelle (Oscar come Miglior regista per “La La Land“ nel 2017) nel film in prima tv che si immerge nella Hollywood Anni 30 per raccontarne le ambizioni e i limiti attraverso l’ascesa e la caduta di personaggi come Nellie LaRoy (Margot Robbie) e Jack Conrad (Brad Pitt).

Il contadino cerca moglie - NOVE - Ore 21.25

Terzo episodio del reality con Gabriele Corsi: quattro contadini (e una contadina) cercano l’anima gemella che lasci la città per la campagna.

Per chi vuole vedere altri film La storia di Ruth - TV2000 - Ore 20.55 Conosciuta una famiglia di ebrei, la sacerdotessa pagana Ruth va in crisi e si rifiuta di compiere sacrifici umani. Il Gran Sacerdote punisce il gruppo di giudei e lei, che alla fine si converte. Chato - Rai Movie - Ore 21.20 Coinvolto in una rissa con uno sceriffo razzista, un “mezzosangue” Apache (Charles Bronson) lo uccide. Un veterano di guerra organizza un gruppo per acciuffarlo ma poi... La febbre del sabato sera - Sky Cinema Romance - Ore 21.00 Il giovane Tony Manero (John Travolta) fa una vita noiosa e senza prospettive, ma in discoteca si trasforma in una vera star. Un film che ha fatto epoca, trasformando il protagonista in un divo. Il pistolero - IRIS - Ore 15.30 Nella cittadina di Carson City un pistolero vecchio e malato sa che la sua ora sta per venire; prima, però vuole saldare i conti con i suoi nemici. Si tratta dell’ultimo film di John Wayne.

