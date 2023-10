Cosa guardo in tv oggi, lunedì 16 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Rapito - Sky Cinema Uno - ore 21.15

Dopo il successo ottenuto a Cannes e nelle sale arriva in tv il film di Marco Bellocchio che racconta la storia di Edgardo Mortara (Enea Sala), un bambino ebreo di 6 anni che nel 1858, a Bologna, fu sottratto alla famiglia, in quanto battezzato, e portato in Vaticano. Ne nacque un caso internazionale. Paolo Pierobon interpreta papa Pio IX.

Grande Fratello - Canale 5 - ore 21.20

L’edizione tutta nuova cominciata l’11 settembre prosegue con altre due puntate (oggi e giovedì) ricche di sorprese per gli inquilini ancora nella Casa. In studio con Alfonso Signorini ritroviamo Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici.

Gialappashow - Tv8 - ore 21.30

A furor di popolo torna lo show che la scorsa primavera ha riportato la Gialappa’s Band ai fasti di “Mai dire gol”. Alla conduzione ritroviamo Mago Forest, accompagnato da quasi tutto il cast della prima edizione. Ne fanno parte, tra gli altri, Stefano Rapone, Brenda Lodigiani e Valentina Barbieri.

Imma Tataranni 3 - Rai1 - Ore 21.30

Nell’ultima puntata della terza stagione Imma (Vanessa Scalera) e Pietro (Massimiliano Gallo) vivono il momento più difficile della loro storia insieme. Lui infatti viene sospettato di un omicidio che lo riguarda da vicino.

Pietre D'inciampo - Rai Storia - ore 22.10

Nella programmazione per l’80° anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma c’è anche la puntata del programma di Annalena Benini dedicata alla famiglia di Piero Terracina.

Home Sweet Home - Rai Gulp - ore 20.40

Un’altra settimana di nuovi episodi per la serie che racconta Roma dalla prospettiva di Lucy, (Kensington Tallman), 13enne americana che si è appena trasferita nella Capitale col padre.

Per chi vuole vedere altri film Il tormento e l'estasi - TV2000 - ore 20.55 Michelangelo Buonarroti, diviso tra la spinta dell’arte e le pressioni papali, dipinge la Cappella Sistina. Lo interpreta Charlton Heston in questo film del 1965 diretto da Carol Reed. Ritorno al futuro III - Twenty Seven - ore 21.00 Questa volta il giovane Peter Parker (Tom Holland) vive un’incredibile avventura durante una gita scolastica in Europa. Al suo fianco, Nick Fury (Samuel L. Jackson). Soldati a cavallo - Rai Movie - ore 21.10 Western firmato nel 1959 da John Ford. Siamo nel 1863, in piena guerra di Seccessione, e il colonnello Marlowe guida i suoi uomini in battaglia. Con John Wayne, Constance Towers e William Holden. Pugni, pupe e pepite - Rai Movie - ore 23.30 Henry Hathaway dirige John Wayne, Stewart Granger e Capucine in questo western del 1960 che racconta la corsa all’oro a suon di sganassoni, battute fulminanti e un pizzico di romanticismo. Un classico.

Memo sport

CALCIO: QUAL. EURO 2024

ore 20.45 Belgio-Svezia (Cielo, Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE C

ore 20.10 Potenza-Turris (Rai Sport)

TENNIS