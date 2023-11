Cosa guardo in tv oggi, lunedì 20 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Ucraina-Italia - Rai1 - Ore 20.30

Dopo Italia-Macedonia del Nord (in programma il 17), sapremo se gli Azzurri stasera devono vincere o se invece può bastare un pareggio per andare a Euro 2024 senza spareggi. Di certo sul terreno di Leverkusen (in Germania, campo neutro) servirà una grande prova di tutti. A partire dal portiere ”Gigio” Donnarumma.

The good fight - Rai4 - Ore 14.05

Lo spin off della serie “The Good Wife” torna in onda con la sesta e ultima stagione. Non poteva mancare tra i protagonisti l’avvocato Diane Lockhart (Christine Baranski), una donna coraggiosa che spesso deve affrontare casi scottanti legati al mondo della politica.

XXI Secolo - Rai1 - Ore 23.00

Al debutto il programma settimanale di approfondimento ideato e condotto da Francesco Giorgino, volto noto del Tg1. L’ambizione è quella di offrire una nuova chiave di lettura dei temi di attualità con uno sguardo al futuro dell’Italia e del mondo attraverso interviste, reportage e sondaggi.

Anche io - Sky cinema uno - Ore 21.15

La storia vera delle due giornaliste del New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) e Judy Kantor (Zoe Kazan), che nel 2018 hanno vinto il Premio Pulitzer per la loro inchiesta sugli abusi sessuali compiuti dal potente produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Da questa settimana resta un solo appuntamento in prima serata per i fan del reality condotto da Alfonso Signorini (qui con le inseparabili compagne di viaggio: l’opinionista Cesara Buonamici e l’esperta di social Rebecca Staffelli). Niente paura, però: su Mediaset Extra resta invece la diretta 24 ore su 24.

Quarta Repubblica - Rete 4 - Ore 21.20

Non è certo una novità il grande fiuto di Nicola Porro per le notizie. Anche stasera le commenterà in studio con una ricca platea di ospiti.

Per chi vuole vedere altri film Barquero - Rai Movie - Ore 21.10 Travis (Lee Van Cleef), uomo dal passato misterioso, ha un traghetto che collega Messico e Arizona. Ma quando una banda di fuorilegge in fuga cerca di salire a bordo, si ribella. Sotto il segno del pericolo - Sky Cinema Action - Ore 22.55 Dopo “Giochi di potere” Harrison Ford torna a impersonare l’incorruttibile analista della Cia Jack Ryan. Anche stavolta l’aspetta un intrigo micidiale. Il burbero - Rete 4 - Ore 16.40 Adriano Celentano è la star di un’esile commedia che lo vede nei panni di uno scontroso avvocato. Al suo fianco Debra Feuer, nei panni di un’ingenua cameriera americana. Gradevole. Il pescatore di sogni - IRIS - Ore 17.00 Uno sceicco vuole avviare la pesca dei salmoni sugli aridi altopiani dello Yemen. Uno scienziato inglese incaricato dal governo di seguire il progetto (Ewan McGregor) vorrebbe dissuaderlo, ma...

Memo sport

CALCIO: SERIE C

ore 18.30 Vis Pesaro-Torres (Sky Sport Uno)

CALCIO: QUALIFICAZIONI EURO 2024

ore 20.45 Macedonia del Nord-Inghilterra (Sky Sport Uno)

ore 20.45 Diretta gol qualif. Euro 24 (Sky Calcio)

RUGBY: UNITED CHAMP.

ore 20.00 Zebre-Cardiff (Sky Sport Arena)