Cosa guardo in tv oggi, lunedì 23 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







I Bastardi di Pizzofalcone 4 - Rai1 - Ore 21.30

Un altro attesissimo ritorno: quello dell’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann), protagonista della serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. Con lui, come sempre abbonato ai guai, ritroviamo Massimiliano Gallo (il commissario Palma) e Carolina Crescentini (il pm Piras).

Storie di sera - Rai1 - Ore 23.30

Riparte l’appuntamento con il programma condotto da Eleonora Daniele che, sulla falsariga di “Storie italiane”, ormai un punto fermo del palinsesto mattutino di Rai1, racconta con puntualità l’attualità del nostro Paese attraverso le testimonianze dei protagonisti e il racconto degli inviati.

Liberi tutti! - Rai2 - Ore 21.20

Bianca Guaccero è la padrona di casa di un format che porta in tv il gioco delle “escape room”: rinchiusi in una stanza, sei vip devono aguzzare l’ingegno per scappare. In onda dall’Auditorium Rai di Napoli, lo show vede la partecipazione dei Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice.

Magic Mike the last dance - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

E se fosse merito del suo fascino se questa saga ha sorprendentemente raggiunto il terzo capitolo? Quel che è certo è che Channing Tatum torna nei panni (succinti) dello spogliarellista Mike Lane per vivere nuove avventure: con lui stavolta c’è Salma Hayek.

Terra amara - Canale 5 - Ore 14.10

Inizia un’altra settimana all’insegna di intrighi e colpi di scena per la soap turca. A tenere banco in particolare sono le vicende di Zuleyha (Hilal Altinbilek), che non sa come interpretare il comportamento contraddittorio del marito Demir.

Tango - Rai2 - Ore 23.55

Partito lunedì scorso, il nuovo programma di Luisella Costamagna segna il suo debutto in seconda serata. Protagonista, l’attualità nelle sue varie sfaccettature.

Per chi vuole vedere altri film Impiccalo più in alto - Rai Movie - Ore 21.10 Clint Eastwood in un ruolo perfetto per lui: è un uomo che, sfuggito al linciaggio per un furto non commesso, diventa sceriffo e dà la caccia ai suoi persecutori. E non si fermerà. Ritorno a Cold Mountain - IRIS - Ore 21.00 Sullo sfondo della guerra di Secessione americana, la tormentata storia tra un soldato sudista (Jude Law), che diserta per amore, e una ragazza (Nicole Kidman) che lo aspetta tra mille difficoltà. Copycat - Omicidi in serie - La7 - Ore 21.15 Sigourney Weaver e Holly Hunter in un efficace thriller ambientato a San Francisco. La prima, dopo l’aggressione di un maniaco, vive rintanata in casa. La seconda la coinvolge in un’indagine... Aspirante vedovo - Rai Movie - ore 15.50 Ed Harris dirige e interpreta un originale western in cui al tradizionale duello tra buoni e cattivi affianca una storia d’amore tra il suo personaggio e una bella forestiera (Renée Zellweger).

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 18.30 Udinese-Lecce (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Fiorentina-Empoli (Dazn, Sky Sport Calcio)

CALCIO: SERIE B

ore 20.30 Palermo-Spezia (Dazn, Sky Sport Uno)

TENNIS