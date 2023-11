Cosa guardo in tv oggi, lunedì 27 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Il metodo Fenoglio - Rai1 - Ore 21.30

Ama i libri e la musica classica, odia le armi e la violenza: non sarà facile per il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio affrontare la malavita nella Bari degli Anni 90… Alessio Boni porta in tv il protagonista di tre romanzi di Gianrico Carofiglio.

Scordato - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Rocco Papaleo dirige e interpreta una commedia (uscita in sala ad aprile) che segna l’esordio come attrice della cantante Giorgia. Lui è un accordatore di pianoforti tormentato dal mal di schiena, lei la fisioterapista che risolve i suoi problemi.

Unomattina - Rai1 - Ore 8.35

A 17 anni, nel 2001, ha ricevuto la corona di Miss Italia da Sophia Loren. Predestinata al successo? Quel che è certo è che oggi Daniela Ferolla ha al suo attivo un curriculum di rilievo (“Unomattina Estate”, “Linea Verde”, “Linea Verde Life”) e da settembre conduce con Massimiliano Ossini uno dei programmi più longevi e apprezzati di Rai1.

Ercolano - Focus - Ore 21.15

Parte un ciclo di tre speciali dedicati all’antichità e curati dalla storica Laura Pepe. Stasera ci guida alla scoperta dei segreti di Ercolano, la città distrutta da un’eruzione del Vesuvio che nell’anno 79 cancellò anche Pompei, Stabia e Oplontis.

Alvin Superstar - K2 - Ore 19.50

Torna in video un piccolo grande classico. Risale al 2007 il primo film live action (cioè con personaggi animati e attori in carne e ossa) dedicato al buffo gruppo musicale formato da tre scoiattoli canterini: il pestifero Alvin, l’intellettuale Simon e il paffuto e bonario Theodore. Il risultato? Un incasso stratosferico (361 milioni di dollari in tutto il mondo) e ben tre sequel…

Farwest - Rai3 - Ore 21.20

Anche in Italia, purtroppo, ci sono zone dove vige la legge del più forte, e a pagare sono sempre e solo i più deboli. Salvo Sottile le racconta con testimonianze e inchieste in questo nuovo spazio d’approfondimento.

Per chi vuole vedere altri film The Equalizer - Sky Cinema Action - Ore 21.00 Primo fortunato episodio della trilogia che vede Denzel Washington nei panni del giustiziere: stavolta difende una ragazza costretta a prostituirsi. Farà un’apocalisse. Brivido Biondo - IRIS - Ore 15.00 Classica commedia balneare con Owen Wilson, che interpreta un ragazzo pazzo per il surf. Quando incontra una bellissima bionda con un piano per fare milioni, la sua vita è scombussolata David e Betsabea - Tv2000 - Ore 20.55 Gregory Peck e Susan Hayward in un roboante kolossal del 1951 che racconta la passione scandalosa (e punita da Dio) tra re David e la moglie di un suo fedelissimo. Dirige Henry King. Rugantino - Rai Movie - Ore 19.15 Il celebre musical di Garinei e Giovannini diventa nel 1973 un film di Pasquale Festa Campanile. Adriano Celentano che cerca di parlare romanesco è davvero indimenticabile

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 18.30 Verona-Lecce (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Bologna-Torino (Dazn, Sky Calcio)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 21.00 Fulham-Wolverhampton (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE C

ore 20.30 Francavilla-Brindisi (Sky Sport Arena)

BASKET: NBA