Cosa guardo in tv oggi, lunedì 6 novembre? I consigli di Sorrisi

Viva Rai2 - Rai2 - Ore 7.00

Dopo l’antipasto sulla sua pagina Instagram e su RaiPlay, tutto è pronto per la 2a stagione dell’atteso show mattutino di Fiorello. Che parte con una nuova location: lasciata Via Asiago, la banda si è trasferita al Foro Italico. Ironia a raffica sulle notizie del giorno e tante rubriche nuove. Cominciate a puntare la sveglia per il divertimento…

La verità inventata - Rai3 - Ore 21.20

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film narra la storia di Lars Bogenius (Jonas Nay), affermato giornalista, smascherato da un freelance: emerge che i suoi scoop erano basati sulle cosiddette “fake news”.

Gialappashow - Tv8 - Ore 21.30

Il sequel di “Una famiglia mostruosa“ offre lo spunto per sorridere sui guai di coppia e su piaghe sociali come la discriminazione di genere. Un esempio? Lo Zio Nanni (Paolo Calabresi) dopo un trapianto di cervello diventa la gender Isadora e fa perdere la testa al coatto Glauco (Maurizio Mattioli).

Un matrimonio mostruoso - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

I Bastardi di Pizzofalcone 4 - Rai1 - Ore 21.30

Tra l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e la pm Laura Piras (Carolina Crescentini) si creano molte situazioni tese ma alla base c’è un grande amore e tanto rispetto. E durante questa quarta stagione uno dei punti fermi che cambierà nel profondo Giuseppe sarà proprio il loro rapporto.

Cold case - Italia 1 - Ore 17.25

Sono sette le stagioni dell’apprezzata serie sui casi irrisolti che non vanno in prescrizione. Le indagini sono affidate a Lilly Rush (Kathryn Morris) e Scotty Valens (Danny Pino): il loro difficile passato ne ha affinato il fiuto investigativo.

Per chi vuole vedere altri film Bianco e nero - Rai Movie - Ore 19.20 Pregiudizi e distanze culturali ostacolano l’intesa sentimentale fra un italiano e un’avvenente senegalese, entrambi sposati. Una commedia agrodolce con Fabio Volo e Ambra. Pericolosamente insieme - Rete 4 - Ore 16.30 Le vite professionali di un ex procuratore distrettuale e di un’avvocata si intrecciano per difendere la figlia di un artista dall’accusa di aver rubato un quadro del padre Red Zone - 22 miglia di fuoco - Rai4 - Ore 23.20 In Indonesia una task force deve proteggere il viaggio di un poliziotto locale a conoscenza di segreti russi dall’ambasciata americana all’aeroporto. A ogni costo. Soldati a cavallo - Rai Movie - Ore 22.55 Durante la guerra di Secessione un colonnello nordista deve distruggere i nodi ferroviari che ai sudisti portano i rifornimenti. Ma una patriota avversaria e un medico daranno problemi.

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 18.30 Frosinone-Empoli (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Torino-Sassuolo (Dazn, Sky Calcio)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 21.00 Tottenham-Chelsea (Sky Sport Uno)

TENNIS