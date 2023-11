Cosa guardo in tv oggi, martedì 14 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Circeo - Rai1 - Ore 21.30

Una fiction ispirata a una pagina terribile della cronaca degli Anni 70: il cosiddetto “massacro del Circeo”, che vide due ragazze brutalizzate da tre maniaci. Una, Rosaria Lopez, morì; l’altra, Donatella Colasanti, sopravvisse per miracolo e lottò per avere giustizia. Al suo fianco, un’avvocata coraggiosa: la interpreta Greta Scarano.

Profeti - Sky Cinema Due - Ore 21.15

In prima tv un film di Alessio Cremonini del 2022. Ne è protagonista Jasmine Trinca nei panni di Sara, una giornalista rapita in Siria. Tra lei e Nur (Isabella Nefar), la donna che le fa da carceriera, nasce un rapporto di sfida, ma anche di rispetto.

ATP Finals - Rai2 - Ore 21.00

I campioni del mondo del tennis si sfidano nelle Atp Finals: in campo solamente i migliori dell'ultimo anno solare.

Amore + Iva - Canale 5 - Ore 21.20

I suoi cinque film hanno incassato in totale 220 milioni di euro: basterebbe questo dato per spiegare la popolarità di Checco Zalone. Oggi il comico barese fa un grande regalo a tutti i fan, portando sul piccolo schermo lo spettcolo teatrale che ha registrato un “tutto esaurito” dietro l’altro nella scorsa stagione.

Un posto al sole - Rai3 - Ore 20.50

Nella foto sorride, ma per il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano, qui con Francesca Colapietro) la settimana è infernale: non solo la sua operazione anticamorra è saltata, ma anche il rapporto con Viola è sempre più in crisi.

Casablanca - Sky Cinema Romance - Ore 19.30

Ogni occasione è buona per rivedere uno dei film più amati e popolari della storia di Hollywood. Diretto nel 1942 da Michael Curtiz, racconta la storia d’amore impossibile tra Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, scandita da “As time goes by”, il brano interpretato dal pianista Sam (Arthur “Dooley” Wilson).

Per chi vuole vedere altri film Blade runner 2049 - Rai Movie - Ore 21.10 Denis Villeneuve gira nel 2017 il sequel del capolavoro di Ridley Scott del 1982. Stavolta è Ryan Gosling a dare la caccia ai replicanti, ma non poteva mancare un cameo di Harrison Ford. Le mans '66 - La grande sfida - Rai 4 - Ore 21.20 Anni 60. In crisi di vendite, la Ford ha un sogno: vincere la celebre 24 ore di Le Mans, dove la Ferrari è strafavorita. Una storia vera, con Matt Damon e Christian Bale. Amore & altri rimedi - Sky Cinema Romance - Ore 23.00 Jake Gyllenhaal interpreta un rappresentante farmaceutico donnaiolo e senza scrupoli, che si innamora di Anne Hathaway: nonostante la giovane età, lei soffre di Alzheimer... Struggente. SKY CIN. ROMANCE ore 23.00 Una pistola per un vile - Rete 4 - Ore 16.50 Un inconsueto western del 1957, in cui il protagonista Bless (Jeffrey Hunter) è un ragazzo timido, vessato della madre e dai fratelli: per conquistarne la stima dovrà sfidare un bandito.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

(Rai2, Sky Sport Uno) ore 21.00 ATP Finals (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROLEGA