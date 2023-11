Cosa guardo in tv oggi, martedì 21 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Il Mago Forest Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Gialappashow - TV8 - Ore 21.30

La seconda stagione di solito è la prova più difficile per un programma di successo, ma i “Gialappi” hanno saputo confermarsi. Merito di un cast perfetto, orchestrato dal Mago Forest e dalle “conduttrici per una sera”: stasera al suo fianco c’è Martina Colombari.

Passato e presente - Rai3 - Ore 13.15

Paolo Mieli dedica la puntata odierna alla storia dei Pentagon Papers, documenti riservati sulla guerra in Vietnam che, pubblicati da alcuni quotidiani Usa all’inizio degli Anni 70, minarono la credibilità del Presidente Richard Nixon.

Le iene - Italia 1 - Ore 21.20

Magari qualche volta sente nostalgia dell’attualità politica che raccontava conducendo “Controcorrente” su Rete 4. Di sicuro Veronica Gentili ha trasferito nella nuova avventura con gli inviati “in nero” il dinamismo e la grinta che tanto piacciono ai telespettatori. E gli ascolti premiano lei e il programma.

JFK - Un caso ancora aperto - Rai Movie - Ore 21.20

22 novembre 1963: viene ucciso il Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Questo celebre film di Oliver Stone vede Kevin Costner nei panni del procuratore Jim Garrison, che indagò sui fatti.

Avvocati di famiglia - Sky Serie - Ore 21.15

Al via la terza e (per ora) ultima stagione della serie con Jewel Staite nei panni dell’avvocatessa Abigail Bianchi. Lavorare nello studio legale del padre non è semplice, ma lei è una di quelle che non mollano…

Circeo - Rai1 - Ore 21.30

Scampata per miracolo ai suoi torturatori, Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli) rivive il suo incubo in tribunale. L’assiste l’avvocato Teresa Capogrossi (Greta Scarano

Per chi vuole vedere altri film 12 Soldiers - Rai4 - Ore 21.20 Missione (quasi) impossibile per il capitano Usa Nelson (Chris Hemsworth), inviato in Afghanistan subito dopo l’11 settembre 2001 per combattere il regime talebano... Spettacolare. Paradise Beach - Sky Cinema Suspence - Ore 21.00 La vacanza in Messico di un’esperta surfista si trasforma in un terribile incubo quando viene attaccata da uno squalo bianco. Un film del 2016 con Blake Lively. Sergente Rex - IRIS - Ore 14.20 Kate Mara porta sullo schermo l’incredibile storia vera di Megan Leavey, una giovane marine capace di disinnescare oltre cento ordigni durante la guerra in Iraq insieme con il cane Rex. Il mio amico Eric - Rai 5 - Ore 21.15 Un postino di mezza età in piena crisi, trova conforto nel suo idolo calcistico Eric Cantona, asso del Manchester United... Una favola surreale, che fa riflettere, firmata dal maestro Ken Loach.

Memo sport

TENNIS: COPPA DAVIS

ore 16.00 Canada-Finlandia (Sky Sport Uno)

CALCIO: QUALIF. EURO 2024 UNDER 21

ore 18.15 Irlanda-Italia (Rai2)

CALCIO: QUALIFICAZIONI EURO 2024

ore 20.45 Grecia-Francia (Rai2)

BASKET: EUROCUP