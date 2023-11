Cosa guardo in tv oggi, martedì 28 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Milan-Borussia Dortmund - Canale 5 - Ore 21.00

Serve una vittoria. Nel quinto (e penultimo) turno eliminatorio di Champions League, il Milan di Theo Hernández affronta al Meazza la formazione tedesca e ha bisogno assoluto dei tre punti per tenere vive le speranze di accedere agli ottavi di finale.

CSI: Miami - Italia 1 - Ore 19.30

Mai che gli capiti un caso semplice… Stasera, nell’episodio “Punto di non ritorno”, Horatio Caine (David Caruso) indaga sulla macabra e apparentemente inspiegabile morte di un sacerdote.

Circeo - Rai1 - Ore 21.30

Si conclude stasera la fiction dedicata al massacro del 29 settembre 1975. L’avvocato Teresa Capogrossi (Greta Scarano) si prepara con la sua assistita Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli) al momento della verità: la sentenza a carico dei suoi torturatori.

Il boss del Paranormal - DMAX - Ore 21.25

Ormai è cosa nota: nonostante l’aria da bravo ragazzo e il sorriso rassicurante, Daniele Bossari ama trasformarsi in un indagatore dell’occulto, per raccontare eventi inspiegabili ed inquietanti. Stasera ci porta in Florida per raccontare i segni di una presenza demoniaca…

Vera - Giallo - Ore 21.10

Non fatevi ingannare dalle apparenze: è trasandata, irascibile, ma quando indaga ha un fiuto micidiale… Lei è l’ispettrice capo Vera Stanhope (Brenda Blethyn), protagonista di una serie che ha collezionato ben 12 stagioni: quella in onda è la penultima.

Cucina in balcone con Ruben - Food Network - Ore 20.40

Durante il Covid è diventato una star del web cucinando sul balcone. Oggi Ruben Bondì lancia un programma dedicato alla cucina romana e kosher

Per chi vuole vedere altri film L'uomo che non c'era - IRIS - Ore 16.50 Billy Bob Thornton, barbiere sconfitto dalla vita, è lo strepitoso protagonista di questo noir girato nel 2001 in un bianco e nero che non si dimentica. Con lui, Frances McDormand. Gli avvoltoi hanno fame - Rete 4 - Ore 16.40 Don Siegel dietro la macchina da presa e, sul set, due fuoriclasse come Clint Eastwood e Shirley MacLaine: il risultato è un piccolo capolavoro, un western duro e affascinante La dura verità - Warner Tv - Ore 21.30 Per risollevare gli ascolti del suo show, una conduttrice tv deve far coppia con un tipo rozzo e maschilista. Lo detesta, ma poi le cose cambiano... Una commedia con Katherine Heigl e Gerard Butler. Unfaithful - L'amore infedele - Rai 4 - Ore 21.20 Ma chi ha pensato a Richard Gere per interpretare un marito tradito? È stato Adrian Lyne (“Nove settimane e mezzo”), in questo thriller in cui la moglie è Diane Lane.

Memo sport

CALCIO: CHAMPIONS LEAGUE

ore 18.45 Lazio-Celtic (Sky Max)

(Sky Max) ore 21.00 Psg-Newcastle (Sky Arena)

CALCIO: SERIE B

ore 18.30 Sudtirol-Brescia (Sky Calcio)

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Venezia-Amburgo (Sky Max)

TENNIS