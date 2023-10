Cosa guardo in tv oggi, martedì 31 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Boomerissima - Rai2 - Ore 21.20

Quando Alessia Marcuzzi ha salutato il pubblico al termine della prima stagione, a febbraio, è apparso subito chiaro che il suo sarebbe stato un arrivederci: il programma che mette in competizione generazioni diverse (ognuna convinta di essere la migliore) è piaciuto al pubblico e ora torna con una nuova edizione ancor più ricca di musica e divertimento.

Le iene - Italia 1 - Ore 21.20

La sua fortuna televisiva è iniziata nel 2021 quando si è classificato al secondo posto nell’11a edizione di “Italia’s Got Talent”. Da allora ne ha fatta di strada Max Angioni, al punto che Davide Parenti ne ha fatto un punto fermo dello storico show degli “uomini in nero”.

Bar stella - Rai2 - Ore 00.00

La quarta stagione è pronta a partire: Stefano De Martino sta per sollevare la saracinesca del locale più originale della televisione (ispirato a un Caffè di Torre Annunziata fondato da suo nonno molti anni fa).

Halloween ends - Sky cinema collection - Ore 21.15

Cosa c’è di meglio, la notte di Halloween, che vedere il 13° film della serie avviata da John Carpenter nel 1978? Nel cast, 45 anni dopo, c’è ancora Jamie Lee Curtis, e naturalmente dovrà fare i conti ancora una volta con il suo incubo peggiore: Michael Myers…

Balthazar - Sky investigation - Ore 21.15

Difficile trovare in circolazione un medico legale come il dottor Raphaël Balthazar: geniale sul lavoro, certo, ma insofferente alle regole al punto da far saltare i nervi anche a un santo. L’irresistibile coroner interpretato da Tomer Sisley torna negli episodi inediti della quinta stagione. Che, purtroppo per i suoi ammiratori, è anche l’ultima…

Amarcord - Sky cinema due - Ore 21.00

Oggi ricorre il 30° anniversario della morte di Federico Fellini. In onore del regista riminese viene riproposto uno dei suoi film più noti, girato nel 1973 e premiato con l’Oscar come Miglior film straniero. Un appassionato atto d’amore verso la sua terra.

Per chi vuole vedere altri film Shaft il detective - Rai4 - Ore 00.05 1971: Richard Roundtree fa centro nei panni di un detective afroamericano di New York che si ritrova coinvolto in una guerra tra bande. Indiscutibilmente un piccolo classico del “crime”. Monster - Rai Movie - Ore 22.40 La drammatica storia vera di Aileen Wuornos, serial killer giustiziata nel 2002 per aver ucciso sette uomini. Charlize Theron, davvero irriconoscibile, vince un meritatissimo Oscar. I vitelloni - Rete4 - Ore 16.40 Sogni, peccatucci e poco convinti tentativi di redenzione di cinque amici incapaci di sfuggire al torpore della provincia. Uno dei film più belli e sinceri firmati da Federico Fellini. Capolavoro. Ocean thirteen - IRIS - Ore 16.50 Terzo e conclusivo capitolo della saga dedicata da Steven Soderbergh al rapinatore George Clooney e alla sua banda. Stavolta mettono nel mirino un affarista senza scrupoli (Al Pacino).

Memo sport

TENNIS

ore 11.00 Masters 1000 (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Trento-Ankara (Sky Sport Arena)

BASEBALL: MLB

ore 1.00 World Series (Sky Sport Uno)