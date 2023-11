Cosa guardo in tv oggi, giovedì 2 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Blanca 2 - Rai1 - Ore 21.30

Sul lavoro formano una gran bella squadra, ma il problema è che Blanca (Maria Chiara Giannetta) e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) non sanno (o non vogliono) dare un nome all’attrazione che provano l’uno per l’altra… Intanto anche la seconda stagione, scandita da ascolti record, si avvicina al gran finale.

La vita in diretta - Rai1 - Ore 17.05

Un uomo solo al comando (dell’audience pomeridiana). Stiamo parlando ovviamente di Alberto Matano, padrone di casa dello storico rotocalco di Rai1, che si conferma leader degli ascolti grazie al riuscito mix di cronaca e intrattenimento.

Il paradiso delle signore - Rai1 - Ore 16.00

Flavio Parenti e Alessandro Tersigni, ovvero l’enigmatico Tancredi di Sant’Erasmo e l’affascinante Vittorio Conti. Due colonne di una soap che dal 2015 regala emozioni e colpi di scena.

Dritto e rovescio - Rete 4 - Ore 21.20

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, le incursioni domenicali di Paolo Del Debbio non si sono ancora concluse: ancora per qualche settimana infatti il suo programma, oltre che al giovedì, continuerà ad andare in onda nella serata festiva al posto di “Zona bianca”.

Passato e presente - Rai3 - Ore 13.15

Se le avventure dello scrittore detective Richard Castle si sono protratte per otto stagioni, il merito è anche della sua bellissima musa ispiratrice, Kate Beckett (Stana Katic).

Castle - Rai2 - Ore 19.05

Oggi Paolo Mieli dedica la puntata a uno degli eventi più drammatici della storia repubblicana, il rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978. Si analizzano in particolare le reazioni dei partiti e delle forze sociali.

Per chi vuole vedere altri film La recluta - IRIS - Ore 16.50 Clint Eastwood dirige e interpreta un thriller alla sua maniera, che lo vede nei panni di un detective duro come il ferro che deve “svezzare” il novellino Charlie Sheen. Divertente. Gruppo di famiglia in un interno - Rai Movie - Ore 23.05 Nel 1974 Luchino Visconti gira il suo penultimo film, un dramma cupo e potente in cui recitano Burt Lancaster, Silvana Mangano ed Helmut Berger. Vera Cruz - Rai Movie - Ore 17.50 Burt Lancaster e Gary Cooper cercano fortuna come mercenari in questo impeccabile western del 1954. Ma sono troppo diversi, e lo scontro tra di loro diventa ben presto inevitabile... Rush - Sky Cinema Action - Ore 21.00 Ron Howard racconta una delle rivalità più accese della storia della Formula 1, quella tra il “playboy” James Hunt (Chris Hemsworth) e il “computer” Niki Lauda (un fantastico Daniel Brühl)

Memo sport

TENNIS

ore 11.00 Masters 1000 Parigi (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.00 Maccabi-Real Madrid (Sky Sport Arena)

ore 20.30 Milano - As Monaco (Sky Sport Uno)

BASKET: NBA