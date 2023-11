Cosa guardo in tv oggi, mercoledì 15 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Il commissario Montalbano - Rai1 - Ore 21.30

“Il metodo Catalanotti”, episodio del 2021, è passato alla storia. Non solo perché è il 37° e (per ora) ultimo della serie, ma anche perché Salvo (Luca Zingaretti) perde la testa per un’affascinante collega (Greta Scarano).

The estate - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Quando scoprono che una loro zia (Kathleen Turner) è gravemente malata, due sorelle (Toni Collette e Anna Faris) accorrono al suo capezzale sperando di ereditare la sua fortuna… Una commedia all’insegna dello humour nero.

Amore alla prova - Real time - Ore 21.20

Giulia De Lellis e lo psicologo Matteo Radavelli propongono un “esperimento sociale” dedicato alla crisi del settimo anno. In ognuna delle quattro puntate, quattro coppie in crisi avranno la possibilità di mescolarsi per 14 giorni: ognuno sceglierà un nuovo partner, per vedere la vita a due sotto una nuova luce.

Una giornata particolare - La7 - Ore 21.15

Stasera l’attenzione di Aldo Cazzullo si sofferma su una data chiave del Risorgimento italiano: il 5 maggio 1860. Quel giorno partì da Quarto (Genova) la spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi. Giunsero a Marsala con l’obiettivo di liberare la Sicilia dal dominio borbonico.

La signora in giallo - Rete 4 - Ore 13.00

Rivediamo l’episodio “Vita da cane” (1984) nel quale la signora Fletcher (Angela Lansbury) deve indagare su una battuta di caccia alla volpe finita in tragedia.

Nessuna pietà per Ulzana - Rete 4 - Ore 16.50

Robert Aldrich, un maestro del cinema americano, non ha mai amato la retorica di Hollywood: ecco dunque che, in questo western del 1972, racconta il conflitto tra “visi pallidi” e Apache senza nascondere le responsabilità dei primi. Il tutto potendo contare sul talento di un mito come Burt Lancaster.

Per chi vuole vedere altri film Bread and roses - Rai Movie - Ore 19.10 Uno dei film più noti del maestro Ken Loach, che come sua abitudine denuncia le storture sociali e le ingiustizie verso i più deboli. Nel cast, un giovane Adrien Brody. Hannibal Lecter le origini del male - Rai 4 - Ore 21.20 Un thriller cupissimo sulla gioventù del personaggio reso immortale da Anthony Hopkins. Bravo il compianto Gaspard Ulliel, scomparso nel 2022 a soli 37 anni. Il gladiatore - Sky Cinema Uno - Ore 23.00 «Al mio segnale, scatenate l’inferno!». C’è poco da aggiungere sul kolossal che ha fatto di Russell Crowe un mito di Hollywood. Con lui, premiato con l’Oscar, anche il perfido Joaquin Phoenix. Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan - IRIS - Ore 23.20 1973: Clint Eastwood torna nei panni del celebre e ruvido “sbirro”, visto il successo del primo film (uscito due anni prima). E anche stavolta usa maniere un po’ brusche...

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

(Rai2, Sky Sport Uno) ore 21.00 ATP Finals (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROCUP

ore 18.00 Wolves-Venezia (Sky Sport Arena)

(Sky Sport Arena) ore 20.00 Trento-Cluji (Sky Sport Arena)

BASKET: EUROLEGA