Cosa guardo in tv oggi, mercoledì 22 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Io canto generation - Canale 5 - Ore 21.20

Un talent dedicato a giovani cantanti che si sfidano in una serrata competizione musicale. Il premio finale è un percorso formativo in America presso la prestigiosa New York Film Academy. Nelle sei puntate condotte da Jerry Scotti, ventiquattro giovani tra i 10 e i 15 anni, verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione. Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola, componenti della giuria, sono chiamati a giudicare le performance dei concorrenti.

Fargo - Sky Atlantic - Ore 21.15

Allevatore, predicatore e uomo di legge: si chiama Roy Tillmann (Jon Hamm), è uno sceriffo del North Dakota e si sente un Padreterno… Le sue indagini sono al centro della quinta stagione della serie ispirata al mitico film dei fratelli Coen

Noi siamo leggenda - Rai2 - Ore21.20'

Parte il teen drama diretto da Carmine Elia che racconta la vita di cinque adolescenti fuori dal comune (Giulia Lin, Sofya Gershevic, Emanuele Di Stefano, Giulio Pranno e Milo Roussel). Ragazzi dotati di poteri straordinari, che però si sentono normali, anzi fragili…

The music - Rai 5 - Ore 22.15

Un documentario che ripercorre la storia di un fuoriclasse del pop-rock inglese: Bryan Ferry, prima fondatore (nel 1971) dei Roxy Music, poi protagonista di una carriera solista che ha prodotto successi come “Slave to love” e “Don’t stop to dance”.

Noi e... - Rai1 - Ore 21.30

Due grandi amiche insieme per una buona causa. Sono Loretta Goggi e Mara Venier, madrine di un gala ricco di ospiti e sorprese che intende finanziare l’Unicef, il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Astrid e Raphaelle - Giallo - Ore 21.10

Che coppia! Una, Astrid (Sara Mortensen) è una criminologa affetta dalla Sindrome di Asperger; l’altra, Raphaëlle (Lola Dewaere), comanda una stazione di polizia a Parigi. Prende il via stasera la quarta stagione.

Per chi vuole vedere altri film I cowboys - IRIS - Ore 14.30 Un allevatore deve trasferire una mandria e, in mancanza di “personale specializzato”, chiede aiuto a un gruppo di ragazzini del tutto inesperti... Un’avventura insolita con il solito grande John Wayn m3gan - Sky Cinema Suspense - Ore 22.50 Per fare compagnia alla nipotina rimasta orfana, un’esperta di robotica (che lavora per un’azienda di giocattoli) crea una bambola che sembra viva. Anche troppo... Un horror efficace. Irma la dolce - Rai Movie - Ore 21.10 Tre anni dopo il bellissimo “L’appartamento”, Billy Wilder riunisce Shirley MacLaine e Jack Lemmon in questa incantevole commedia sentimentale. Un capolavoro del genere. Oggi sposi - Cine34 - Ore 21.00 Un film a episodi sul tema del matrimonio: tra i protagonisti, un poliziotto pugliese (Luca Argentero) che va a nozze con una ragazza indiana (Moran Atias). Ma le famiglie...

Memo sport

TENNIS: COPPA DAVIS

ore 16.00 Repubblica Ceca-Australia (Sky Sport Uno)

BASKET: EUROCUP

ore 18.00 Prometey-Venezia (Sky Sport Arena)

VOLLEY FEMMINILE

ore 19.00 Milano-Chieri (Sky Sport Arena)

PALLANUOTO: CHAMPIONS