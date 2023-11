Cosa guardo in tv oggi, mercoledì 8 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Io canto generation - Canale 5 - Ore 21.20

A dieci anni dall’ultima edizione torna l’atteso talent condotto da Gerry Scotti. Stasera c’è la prima delle sei puntate che vedranno in gara 24 ragazzi fra i 10 e i 14 anni di età divisi in sei squadre. A giudicare le loro esibizioni ci sono quattro grandi artisti: Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola. Il vincitore potrà incidere la cover di un brano.

CSI: Miami - Italia 1 - Ore 19.30

Una curiosità: pur essendo ambientata in Florida, la serie è stata girata soprattutto in California. E dal 2002 al 2012 al centro c’è sempre stato Horatio Caine (David Caruso), capo della Sezione di criminologia della contea di Miami-Dade.

MIA - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Una buona occasione per riflettere sugli affetti familiari. Mia (Greta Gasbarri) è una 15enne alle prese con il suo primo amore, che si rivela ossessivo e morboso. Il premuroso padre Sergio (Edoardo Leo) non si dà pace nel vederla infelice e, disperato, medita la vendetta…

Chi l'ha visto - Rai3 - Ore 21.20

In onda dall’aprile del 1989 è uno dei programmi più longevi di Rai3. Dal 2004 (e cioè dalla 17a edizione, oggi siamo arrivati alla 36a) in studio c’è Federica Sciarelli che ci coinvolge nella ricerca delle persone scomparse e tenta di far luce sui misteri insoluti ma con un occhio alla stretta attualità.

Corpo libero - Rai2 - Ore 21.20

Ultimo doppio appuntamento con la serie thriller, ambientata nel mondo della ginnastica ritmica, che racconta la vita, tra luci e ombre, di queste ragazze.

Una giornata particolare - La7 - Ore 21.15

A volte la storia umana cambia insieme a quella di un singolo personaggio. A questi momenti straordinari è dedicato il programma a cura di Aldo Cazzullo.

Per chi vuole vedere altri film L'uomo dai 7 capestri - IRIS - Ore 16.50 In una cittadina del Texas di fine Ottocento un fuorilegge decide di gestire a modo suo la giustizia. All’inizio va tutto bene ma poi iniziano i guai e abbandona il paese. Quando decide di tornare... L'appartamento - Rai Movie - ore 21.00 L’impiegato scapolo di una compagnia di assicurazioni offre la sua casa ai superiori per le loro scappatelle. Le cose si complicano quando si innamora di una donna che è l’amante del capo. Il grande Lebowski - Sky Cinema Due - Ore 16.55 Pietra miliare dei fratelli Coen, narra la storia di un giovane sfaticato tra marijuana e bowling che viene scambiato per un omonimo miliardario. Resterà coinvolto in un complotto. Il silenzio degli innocenti - Rai4 - Ore 21.20 Come fa un giallo horror a conquistare i cinque più importanti premi Oscar? Scopritelo rivedendo questo gioiello di tensione con Jodie Foster e il demoniaco Hannibal (Anthony Hopkins).

Memo sport

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Breslavia-Trentoitolo (Sky Sport Max)

TENNIS

ore 14.00 ATP 250 Metz (Supertennis, Sky Sport Tennis)

CALCIO: CHAMPIONS L.