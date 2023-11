Cosa guardo in tv oggi, sabato 11 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Tu Si Que Vales Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Tù si que vales - Canale 5 - Ore 21.20

Il momento del gran finale si sta finalmente avvicinando: la proclamazione del vincitore della decima edizione avverrà sabato prossimo, 18 novembre. Stasera, nella semifinale, i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli dovranno decidere chi approderà all’ultimo appuntamento. In palio per chi vince ci sono 100 mila euro.

Creature grandi e piccole - Sky Serie - Ore 21.15

Nell’Inghilterra del 1937 un eccentrico veterinario (Nicholas Ralph) vive strane avventure. Stasera al via la seconda stagione.

Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

Che show sarebbe senza Paolo Belli? Lanciato in tv da Giorgio Panariello con “Torno sabato” (2000), l’ex frontman dei Ladri di biciclette ha trovato la sua consacrazione grazie a Milly Carlucci, con cui fa coppia fin dal 2005, anno della prima edizione. Ed è solo l’inizio!

Maurice - Un topolino al museo - Sky Cinema Family - Ore 21.00

In prima tv un divertente film d’animazione che racconta la strana amicizia tra il gatto Vincent e il topo Maurice. Per una serie di equivoci i due si ritrovano catapultati all’interno del celebre museo Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, dove li aspettano una serie di imprevisti e avventure.

Linea verde life - Rai1 - Ore 12.30

Prosegue il viaggio di Elisa Isoardi e Monica Caradonna attraverso l’Italia dell’innovazione e della sostenibilità. Oggi le telecamere della trasmissione fatto tappa a Catanzaro.

Friends - Italia 1 - Ore 8.25

Si concludono con gli ultimi episodi le repliche della quarta stagione della sitcom, tornata purtroppo in primo piano nelle ultime settimane a causa della prematura scomparsa di Matthew Perry (al centro, tra David Schwimmer e Jennifer Aniston), trovato senza vita il 28 ottobre a Los Angeles.

Per chi vuole vedere altri film Ti amo in tutte le lingue del mondo - Cine34 - Ore 19.15 Leonardo Pieraccioni nel solito ruolo da imbranato: stavolta si innamora di una donna senza sapere che è la mamma dell’allieva che gli fa la corte. Blu profondo - Italia 2 - Ore 21.15 Una esplicita dichiarazione d’amore a Spielberg e al suo squalo: stavolta un gruppo di scienziati cerca una cura per l’Alzheimer potenziando le facoltà cerebrali di un gigantesco predatore. Un'estate in Provenza - Rai Movie - Ore 15.50 Per una volta Jean Reno non interpreta né un killer né un poliziotto, ma il burbero nonno di tre nipotini arrivati nel suo casale per trascorrere le vacanze. L’inizio è un disastro, ma poi.. A perfect gateaway - Rai4 - Ore 21.20 Una coppia di neosposi (Steve Zahn e Milla Jovovich) decide di trascorrere la luna di miele alle Hawaii. Si aspettano una vacanza favolosa, ma li attende invece un incubo che sembra non finire mai.

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 11.30 Discesa libera maschile (Rai2, Eurosport)

(Rai2, Eurosport) ore 10.00 Slalom femminile (prima manche) (Eurosport)

(Eurosport) ore 13.00 Slalom femminile (seconda manche) (Eurosport)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Lecce-Milan (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Juventus-Cagliari (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Monza-Torino (Dazn, Sky Sport Calcio)

MOTO GP

ore 7.55 G.P. Malesia-Sprint (Sky Sport Uno)

TENNIS