Cosa guardo in tv oggi, sabato 14 ottobre? I consigli di Sorrisi

Tú sí que vales - Canale 5 - ore 21.20

Contro la partita di calcio Italia-Malta, in onda su Rai1, l’ammiraglia Mediaset schiera una nuova puntata dello show che ogni sabato è seguito in media da tre telespettatori su dieci. Con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi.

Pizza doc - Rai2 - ore 12.00

Riparte il viaggio di Tinto alla scoperta dei migliori pizzaioli d’Italia. Al suo fianco una nuova compagna, Carolina Rey, reduce dal successo di “Weekly”, che prende il posto di Monica Caradonna, passata a condurre “Linea verde life” con Elisa Isoardi.

ItaliaSì! - Rai1 - ore 17.00

Marco Liorni è pronto ad accogliere nello Studio 1 di via Teulada tante nuove storie di gente comune, fulcro del suo talk del sabato fin dalla prima puntata del 2018. Chi vuole salire sul podio può chiamare il numero 06.36.86.91.61.

Quasar - Rai2 - ore 11.15

Torna con sei nuove puntate il programma che parla in chiave scientifica del mondo che ci circonda. La missione di Valerio Rossi Albertini è quella di rendere accessibili a tutti argomenti in apparenza complessi. Con lui, anche in questa edizione, troviamo Fabio Gallo e Marita Langella.

Mangia Puglia Ama - Food Network - ore 17.45

La cucina come atto d’amore e condivisione è il concetto alla base del nuovo programma di Vinod Sookar e Antonella Ricci (insieme da oltre 20 anni) che celebra la tradizione pugliese. Ogni settimana un menù diverso che parte dal libro dei segreti della famiglia Ricci, come le orecchiette con pomodorini abbrustoliti e broccoli.

Italia - Malta - Rai1 - ore 20.30

Lungo la strada verso l’Europeo 2024 la Nazionale di Luciano Spalletti incontra a Bari quella maltese, ultima a zero punti nella classifica del Girone C. Il prossimo match, Inghilterra-Italia, molto più impegnativo per gli Azzurri, si gioca martedì 17.

Per chi vuole vedere altri film L’uomo di neve - Iris - ore 21.00 Il regista Tomas Alfredson porta sullo schermo uno dei più amati personaggi letterari degli ultimi anni: Harry Hole, detective di Oslo creato da Jo Nesbø. Con Michael Fassbender. Pericolosamente insieme - Twenty Seven - ore 21.00 Un avvocato di successo (Robert Redford), una collega innamorata di lui (Debra Winger) e una misteriosa bionda danno vita alla commedia diretta nel 1986 da Ivan Reitman. Il sipario strappato - Rete 4 - ore 16.05 Un avvincente film di Alfred Hitchcock del 1966 con Paul Newman e Julie Andrews. La trama ruota intorno a un fisico americano che, in piena Guerra fredda, finge di vendersi ai sovietici. Cicogne in missione - Italia 1 - ore 23.05 Se credete che siano le cicogne a portare i bambini non perdete il divertente film d’animazione a cui prestano la voce, tra gli altri, Alessia Marcuzzi, Federico Russo e Vincenzo Salemme.

Memo sport

CALCIO: QUAL. EURO 2024

ore 15.00 Ucraina-Macedonia del Nord (Sky Sport Calcio)

(Sky Sport Calcio) ore 18.00 Slovenia-Finlandia (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 20.30 Italia-Malta (Rai1) - Ungheria-Serbia (Sky Sport Uno)

BASKET: SERIE A

ore 20.20 Venezia-Cremona (Eurosport 2)

MOTOGP: INDONESIA

ore 8.55 Sprint (Sky Sport Uno, Tv8)

TENNIS

ore 10.00 Atp 1000 Shanghai Semifinali (Sky Sport Tennis)

GIRO DI TURCHIA