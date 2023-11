Cosa guardo in tv oggi, sabato 18 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Tu Si Que Vales Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Tù sì que vales - Canale 5 - Ore 21.20

Stasera è il momento del gran finale: scopriremo il trionfatore di questa edizione, il concorrente che si porterà a casa il premio di 100 mila euro. Facile prevedere un grande spettacolo, tra giudici che si scatenano come rockstar (è il caso di Maria De Filippi e Rudy Zerbi in questa foto) e tante sorprese. L’unica cosa che non stupisce più è il successo di questo show, anche quest’anno campione di ascolti.

Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

Piroette da campioni, ma anche battibecchi e annunci choc come il ritiro di Lino Banfi… Ci vuol altro, però, per mettere in crisi una perfetta padrona di casa come Milly Carlucci

Beautiful - Canale 5 - Ore 13.45

L’espressione di Brooke (Katherine Kelly Lang) è tutta un programma: il modo in cui viene trattata dalla famiglia Forrester non le va proprio giù. E decide di adottare qualche contromisura: per prima cosa parla con Hope, sconsigliandole di essere troppo accondiscendente con chi non lo merita.

Miss Fisher - Giallo - Ore 18.55

Fuori fa freddo? Volate con l’immaginazione nella Melbourne degli Anni 20, per seguire le indagini della detective privata più chic della tv: Phryne Fisher, interpretata da Essie Davis. Oggi vanno in onda quattro episodi della seconda stagione.

Dino Meneghin - Rai2 - Ore 16.20

Un documentario dedicato alla leggenda del basket italiano: Dino Meneghin, pilastro della Nazionale (Oro agli Europei dell’83, Argento alle Olimpiadi dell’80) e di squadre mitiche di Varese prima e Milano poi.

La ragazza del mondo - Rai1 - Ore 00.45

La tormentata storia d’amore tra una ragazza testimone di Geova (Sara Serraiocco) e un ex spacciatore (Michele Riondino) appena uscito dal carcere è al centro di questo struggente film girato da Marco Danieli nel 2016.

Per chi vuole vedere altri film Prima pagina - Twentyseven - Ore 21.00 Il cinico direttore di un quotidiano di Chicago cerca di mandare a monte le nozze di un cronista, che minaccia di lasciare il giornalismo... Da Billy Wilder, una commedia mitica. Marilyn ha gli occhi neri - Rai Movie - Ore 21.10 Due ospiti di un centro che cura il disagio mentale cercano di trasformare la struttura in un ristorante, coinvolgendo tutti... Straordinari Stefano Accorsi e Miriam Leone Serenity - L'isola dell'inganno - IRIS - Ore 21.00 Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller dalla trama classica: ormai divorziati, si ritrovano quando lei chiede a lui di ammazzare il suo secondo marito. Il campione - Rete 4 - Ore 16.15 Un melodramma firmato da Franco Zeffirelli nel 1979. La storia di un ex campione di boxe (Jon Voight) che accetta di tornare sul ring per non deludere il figlioletto che lo venera. Pessima idea.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

(Rai2, Sky Sport Uno) ore 21.00 ATP Finals (Sky Sport Uno)

MOTO GP

ore 18.00 G.P. del Qatar - Sprint (Sky Sport Uno)

FORMULA 1

ore 9.00 G.P. di Las Vegas - Qualifiche (Sky Sport Uno)

SCI

ore 11.15 Discesa libera femminile (Rai2)

CALCIO: QUALIFICAZIONI EURO 2024