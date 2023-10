Cosa guardo in tv oggi, sabato 21 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

Riparte un grande classico dell’autunno di Rai1. Milly Carlucci, con la collaborazione dell’inseparabile Paolo Belli, dà il benvenuto alla nuova squadra di danzatori vip, tra i quali ricordiamo Lino Banfi, Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi e Teo Mammucari. Immutata la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith..

F1, Gran Premio degli Stati Uniti - Sprint - Tv8 - Ore 22.00

Il titolo iridato è già stato assegnato a Max Verstappen, ma il Mondiale prosegue: oggi ad Austin si decide la griglia di partenza di domani con una spettacolare “minigara”.

Tù sì que vales - Canale 5 - Ore 21.20

Con la sua carica di simpatia è dal 2019 uno dei punti di forza dello show che colleziona ascolti record ogni sabato sera: Sabrina Ferilli, nel ruolo di capo della giuria popolare, dà il meglio di sé accanto ai Fantastici 4 (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto) e li aiuta a scegliere i concorrenti più dotati.

Assassinio sull'Orient Express - Rai3 - Ore 21.45

Nel 2017 Kenneth Branagh veste per la prima volta i panni del celebre detective Hercule Poirot e adatta uno dei più noti gialli di Agatha Christie. Il risultato? Oltre 352 milioni di dollari incassati nel mondo. A seguire gira anche “Assassinio sul Nilo” e “Assassinio a Venezia, ma questo è di gran lunga il film più riuscito.

Striscia la notizia - Canale 5 - Ore 20.40

Si conclude la prima settimana di Roberto Lipari e Sergio Friscia al timone del “tiggì” di Antonio Ricci: rimarranno fino al 10 dicembre.

Top - Tutto quanto fa tendenza - Rai2 - Ore 15.35

Siete affascinati dalla moda, il costume e più in generale da tutto quello che è “Made in Italy”? Greta Mauro vi accompagna anche oggi in un viaggio alla scoperta delle eccellenze di casa nostra.

Per chi vuole vedere altri film Arma letale - IRIS - Ore 14.15 Primo capitolo di una saga durata quattro episodi, incentrata su una coppia di poliziotti molto diversi tra loro: il placido Murtaugh (Danny Glover) e Riggs (Mel Gibson), un tipo strano... Entrapment - Rai Movie - Ore 17.30 Un irresistibile ladro di opere d’arte (Sean Connery) incontra una bellissima detective delle assicurazioni (Catherine Zeta-Jones) che gli dà la caccia: chissà come andrà a finire. Un classico. Interstellar - 20 - Ore 23.20 Dal regista di “Oppenheimer”, Christopher Nolan, uno spettacolare kolossal di fantascienza. Matthew McConaughey e Anne Hathaway cercano una nuova “casa” per l’umanità. Borotalco - Cine 34 - Ore 21.15 Oggi Eleonora Giorgi compie 70 anni: per celebrare una regina della commedia italiana Anni 80 rivediamo riproposto questo film di Carlo Verdone, che le valse il David di Donatello nel 1982.

Memo sport

FORMULA 1

ore 22.00 Gran Premio degli Sati Uniti - Sprint (Sky Sport Uno, Tv8)

MOTO GP

ore 6.00 Gran Premio d’Australia - Sprint (Sky Sport Uno, Tv8)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Verona-Napoli (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Torino-Inter (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Sassuolo-Lazio (Dazn, Sky Sport Calcio)

CALCIO: PREMIER LEAGUE