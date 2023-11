Cosa guardo in tv oggi, sabato 24 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

Il sorprendente addio di Lino Banfi, le polemiche di Teo Mammucari con Selvaggia Lucarelli prima e Antonio Caprarica poi… Anche quest’anno, come sempre, Milly Carlucci ha il suo da fare per stemperare il clima e riportare al centro dello show la gara e le esibizioni dei concorrenti. Qui sopra, l’elegantissima Wanda Nara volteggia sulla pista con il suo insegnante Pasquale La Rocca.

Full Contact - Rai2 - Ore 17.15

Il sottotitolo “Notizie che colpiscono” toglie ogni dubbio sul nuovo programma di approfondimento condotto dalla giornalista Laura Tecce. Un tentativo di analizzare le news che più fanno colpo sull’opinione pubblica…

Il meglio di Tù sì que vales - Canale 5 - Ore 21.20

Dopo la finale di sabato scorso, pure questa edizione va in archivio con ascolti straordinari. Merito anche di un cast che in ogni puntata ha dato l’impressione di divertirsi un mondo: e allora rivediamo i momenti più spassosi e spettacolari, in compagnia di Maria De Filippi, dei suoi colleghi giudici Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e della giurata popolare Sabrina Ferilli.

Highway 20 - Il mistero delle donne scomparse - NOVE - Ore 14.00

Prodotta da Octavia Spencer, la serie ricostruisce gli omicidi di alcune donne nel 1990, in Oregon. La prima puntata (in onda su Discovery+) viene proposta anche in chiaro in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

S.W.A.T. - Rai2 - Ore 21.00

E pensare che la sua carriera in tv era cominciata con la romanticissima soap “Febbre d’amore”… Grazie a “Criminal Minds” Shemar Moore ha cambiato completamente pelle, trasformandosi in un vero duro. Un ruolo che gli va a pennello, e che interpreta anche in questa serie, dove veste i panni del sergente Daniel “Hondo” Harrelson.

Confessione reporter - Rete 4 - Ore 00.30

Torna con nuovi reportage d’attualità una grande specialista dell’inchiesta giornalistica: Stella Pende dà il via a una nuova edizione del suo programma, nato nel 2012

Per chi vuole vedere altri film La giusta causa - IRIS - Ore 21.00 Tratto da un best seller di John Katzenbach, un thriller girato nel 1995 che vede l’avvocato Sean Connery alle prese con un processo viziato da sospetti di razzismo. Avvincente. The Bourne Ultimatum - Mediaset 20 - Ore 23.15 Terzo capitolo della saga con Matt Damon ispirati ai romanzi di Robert Ludlum. Tra Parigi, Londra, New York e Tangeri continuano le peripezie dell’ex agente che cerca risposte sul passato. La stangata - Twentyseven - Ore 21.00 Sette Oscar (tra cui quello per Miglior film) per questo piccolo capolavoro che ha compiuto 50 anni proprio nel 2023. Indimenticabili la coppia Redford-Newman e la colonna sonora Totò, Peppino e... la dolce vita Nel 1961, un anno dopo il capolavoro felliniano, eccone la spassosa parodia con due giganti della commedia, che si ritrovano storditi dalla vita mondana della Capitale...

Memo sport

MOTO GP

ore 14.55 G.P. della Comunità Valenciana- Sprint (Sky Sport Uno)

FORMULA 1

ore 15.00 G.P. di Abu Dhabi- Qualifiche (Sky Sport F1)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Salernitana-Lazio (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Atalanta-Napoli (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Milan-Fiorentina (Dazn, Sky Calcio)

TENNIS: COPPA DAVIS

ore 12.00 Semifinale (Sky Tennis)

SCI: COPPA DEL MONDO