Cosa guardo in tv oggi, venerdì 10 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Tale e quale show - Il torneo - Rai1 - Ora 21.30

Dopo aver scoperto venerdì scorso il campione della 13a edizione, stasera i fan dello show condotto da Carlo Conti sapranno chi è il trionfatore del super torneo. La gara è tra i migliori dell’edizione appena conclusa e una selezione di concorrenti di quella passata. Tutto come sempre dal vivo e in diretta. Ai tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio se ne aggiunge un quarto a sorpresa.

Passato e presente - Rai3 - Ore 13.15

La genesi, le battaglie, le conseguenze sullo scenario internazionale: la Prima guerra mondiale è la protagonista della puntata odierna del programma di Paolo Mieli.

Elodie Show - TV8 - Ore 21.30

In contemporanea su Sky e in streaming su Now, possiamo rivivere il concerto di Elodie del 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano. Accanto alle immagini del live, che ha fatto il tutto esaurito, ci sono quelle dell’artista che racconta il suo percorso professionale e i suoi sentimenti.

Il paradiso delle signore - Rai1 - Ore 16.00

Continua il successo della soap sul primo grande magazzino di Milano degli Anni 50 con le sue vicende e i suoi amori. Fra gli storici protagonisti c’è il commendator Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

Ridatemi mia moglie - Sky Serie - Ore 21.15

Rivediamo la serie del 2021 che racconta le difficoltà di coppia fra Chiara (Anita Caprioli) e Giovanni (Fabio De Luigi). Lei è stanca, ma lui non se ne accorge. Così, quando Chiara lo lascia per trasferirsi da un’amica, è sconvolto ma…

The rookie - Rai2 - Ore 21.20

Partono gli episodi inediti della quinta stagione, nella quale John Nolan (Nathan Fillion), dopo aver realizzato il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles nonostante i suoi 45 anni, riesce ad assumere addirittura il ruolo di istruttore!

Per chi vuole vedere altri film Adele e l'enigma del faraone - IRIS - Ore 14.00 Una divertente avventura del 2010 che narra le imprese di un’intrepida ragazza: cerca in Egitto la mummia del medico del faraone Ramsete... Divertente. Vendetta finale - Rai 4 - Ore 21.20 L’assassinio della moglie e della figlia distruggono la vita di un avvocato che non sembra capace di reagire e si chiude nel silenzio. In realtà comincia la caccia per trovare i colpevoli. La morte ti fa bella - Sky Cinema Comedy - Ore 23.00 Un grottesco e divertente triangolo amoroso, firmato da Robert Zemeckis, con Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Fra stregoni e filtri magici, scatta l’inevitabile duello a colpi di... gioventù! The gift - Rai Movie - Ore 21.10 Annie è una giovane donna che vive in un paesino della Georgia e ha il “dono” di leggere il futuro. La sua vita è turbata da un uomo violento che, secondo le sue visioni, potrebbe uccidere...

Memo sport

TENNIS

ore 15.30 ATP 250 Metz (Supertennis, Sky Sport Tennis)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Barcellona-Stella Rossa Belgrado (Sky Sport Arena)

MOTO GP

ore 7.55 G.P. della Malesia-Prove libere t(Sky MotoGP)

CALCIO: SERIE A