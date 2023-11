Cosa guardo in tv oggi, venerdì 17 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Italia - Macedonia del Nord - Ore 20.30

L’Olimpico di Roma ospita il penultimo impegno per gli Azzurri del Ct Luciano Spalletti nel girone di qualificazione a Euro 2024. Una vittoria è d’obbligo per appaiare al secondo posto l’Ucraina, che l’Italia affronterà fuori casa lunedì 20 nel match decisivo per approdare direttamente alla fase finale.

Nel secolo breve - Rai Storia - Ore 22.10

Rivediamo la serie di speciali (già proposti da Rai3), introdotti dallo storico Alessandro Barbero. Stasera va in onda “1963 - L’assassinio di Kennedy”, dedicato all’attentato in cui perse la vita JFK.

Fratelli di Crozza - Nove - Ore 21.25

Maurizio Crozza parla e, sullo sfondo, si riconosce una foto di Gerusalemme… Il comico sa come divertire con le sue irresistibili imitazioni, ma non rinuncia ad affrontare l’attualità e i suoi drammi, a partire dalla tragedia che coinvolge Israele e Palestina.

Quarto grado - Rete 4 - Ore 21.20

Per gli amanti della “nera” un altro appuntamento da non perdere con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra i casi più caldi del momento, il processo ad Alessia Pifferi, accusata di aver fatto morire di stenti la figlioletta Diana, e l’omicidio di Pierina Paganelli, assassinata a Rimini il 3 ottobre.

Kurt & Courtney - Rai5 - Ore 23.45

Un documentario dedicato a un mito del rock mondiale: Kurt Cobain, leader dei Nirvana, morto suicida nel 1994 a soli 27 anni. Il film racconta in particolare la sua tormentata storia d’amore con la moglie Courtney Love.

Il mare dell'emergenza- Rai3 - Ore 23.00

Va in onda in prima visione un reportage, realizzato da Simone di Maria, che testimonia l’attività della Guardia Costiera, e in particolare l’impegno costante per portare soccorso ai migranti.

Per chi vuole vedere altri film Flags of out fathers - Rai Movie - Ore 23.10 La battaglia di Iwo Jima, una delle più sanguinose della Seconda guerra mondiale, raccontata da Clint Eastwood attraverso la storia di sei soldati americani che passarono alla storia. Il Presidente, una storia d'amore - Sky Cinema Romance - Ore 21.00 Da Rob Reiner, regista di “Harry, ti presento Sally”, un’altra deliziosa commedia romantica... ambientata alla Casa Bianca. Con Micahel Douglas e Annette Bening. Le crociate - IRIS - Ore 15.15 Francia, 1158. Un umile maniscalco (Orlando Bloom) riceve la visita di un cavaliere (Liam Neeson), che gli rivela di essere suo padre: insieme combatteranno in Terra Santa. Dirige Ridley Scott. Airport 80 - Rete 4 - Ore 16.25 Nuova variazione sul tema del filone catastrofico: stavolta a mettere in pericolo aereo e passeggeri è un attentato... Nel cast di stelle spiccano il comandante Alain Delon e la bellissima Sylvia Kristel.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP Finals (Rai2, Sky Sport Uno)

(Rai2, Sky Sport Uno) ore 21.00 ATP Finals (Sky Sport Uno)

MOTO GP

ore 21.00 Prove libere G.P. Qatar (Sky Sport MotoGP)

FORMULA 1