Cosa guardo in tv oggi, venerdì 24 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Ciao Darwin - Canale 5 - Ore 21.20

Sul web i fan sono impazziti: a oltre quattro anni dalla precedente, la nuova edizione del programma lanciato da Paolo Bonolis 25 anni fa è finalmente pronta a partire, e tutti si chiedono se ci saranno novità sostanziali, e quali saranno. E, soprattutto, questa nona stagione sarà davvero l’ultima? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5…

Fratelli di Crozza - Nove - Ore 21.25

Chissà cosa direbbe il vero Flavio Briatore, uno che punta sempre al successo, dei risultati dello show di Maurizio Crozza (a destra proprio nei panni dell’uomo d’affari): domenica 3 novembre ha incollato al teleschermo 1.336.000 persone, per uno share del 7 percento. Niente male davvero…

Bake off Italia - Real Time - Ore 21.30

Si avvicina il momento della verità: quella di stasera è la 12a puntata, ne mancano solo tre per scoprire il vincitore. Il talent di Benedetta Parodi intanto sta per celebrare un compleanno speciale: i 10 anni di vita. Va in onda infatti dal 29 novembre 2013. Di sicuro non sarà difficile trovare qualcuno che prepari una torta…

Paola Cortellesi Mania - Sky Cinema Collection

L’attrice romana compie oggi 50 anni: per festeggiarla, vengono riproposti fino al 30 novembre otto tra i suoi film più noti (tra cui “Come un gatto in tangenziale”, qui sopra una scena) e le due stagioni della serie thriller “Petra”, che la vede nei panni di una detective.

Operazione NAS - DMAX - Ore 21.25

Ogni giorno sono in oltre mille impegnati a difendere la salute dei cittadini. Parliamo dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità. Al via una serie che per la prima volta segue in ogni singola fase i loro interventi.

The Voice Kids - Rai1 - Ore 21.30

Riparte la gara riservata agli interpreti tra i 7 e i 14 anni. Cinque puntate condotte da Antonella Clerici. Da segnalare una novità in giuria: accanto ai veterani Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, arriva la new entry Arisa.

Per chi vuole vedere altri film The pusher - Sky Cinema Suspense - Ore 21.00 Uno spacciatore decide di uscire dal giro, ma prima deve accettare un ultimo incarico dal suo boss... Protagonista è Daniel Craig, non ancora trasformatosi in James Bond. Adrenalinico. I laureati - Cine34 - Ore 17.10 Il primo grande successo commerciale di Leonardo Pieraccioni, girato nel 1995. Una storia divertente sulla poco voglia di crescere di quattro universitari fuori corso da anni... Carino. Sette anni in Tibet - Rai Movie - Ore 21.10 Brad Pitt si cala nei panni dell’alpinista austriaco e filonazista Heinrich Harrer, che negli Anni 40 si ritrova in Tibet e diventa amico del Dalai Lama bambino. Dirige Jean-Jacques Annaud. Un americano a Parigi - IRIS - Ore 16.55 Sei Oscar e una fama planetaria per questo musical del 1951 che Vincente Minnelli realizza con le musiche di Gershwin. Al resto pensano Gene Kelly e Leslie Caron, indimenticabili.

Memo sport

TENNIS: COPPA DAVIS

ore 10.00 Semifinali (Sky Sport Uno)

BASKET EUROLEGA

ore 18.30 Efes Istanbul-Partizan Belgrad o (Sky Sport Arena)

o (Sky Sport Arena) ore 20.30 Stella Rossa Belgrado-Milano (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE B