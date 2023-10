Cosa guardo in tv oggi, venerdì 27 ottobre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Lino Guanciale Redazione Sorrisi







Un'estate fa - Sky Atlantic - ore 21.15

Quali segreti si celano ancora nella mente di Elio? Per il personaggio interpretato da Lino Guanciale sta arrivando il momento della verità: quella in onda stasera è infatti l’ultima puntata della serie. E il mistero della morte dell’amata Arianna, il cui corpo è stato ritrovato dopo molti anni, non è l’unico…

Quarto grado - Rete 4 - Ore 21.20

La cronaca offre sempre nuovi spunti, e per Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero c’è solo l’imbarazzo della scelta. A tenere banco sono in particolare il processo ad Alessia Pifferi, accusata di aver fatto morire di stenti la figlioletta, la scomparsa della piccola Kata e il mistero della morte di Liliana Resinovich.

Beautiful - Canale 5 - Ore 13.45

Una foto che non ha bisogno di commenti: l’abbraccio commosso tra Li (Naomi Matsuda) e il figlio adottivo Finn (Tanner Novlan) chiude l’angosciosa vicenda che ha dominato le ultime puntate. Ora che sa che la madre adottiva è viva, il medico può riprendere la vita di sempre con l’adorata moglie Steffy.

Celebrity Chef - Tv8 - Ore 19.00

Nel curriculum televisivo di Alessandro Borghese non c’è solo l’ormai storico “4 Ristoranti”: a divertire i suoi fan c’è anche la gara gastronomica tra due vip che s’improvvisano cuochi. Stasera incrociano i mestoli Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne”, e il giornalista Simone Di Matteo.

Suite francese - Tv2000 - Ore 20.55

Michelle Williams è la protagonista di questo film ispirato all’omonimo romanzo di Irène Némirovsky. Si racconta l’amore proibito tra una donna francese e un soldato tedesco durante la Seconda guerra mondiale.

Tale e quale show - Rai1 - Ore 21.30

Se amate la gara tra gli imitatori vip scelti da Carlo Conti, non perdetevi l’appuntamento di stasera: anche se è presto per pronosticare il vincitore, va tenuto d’occhio Lorenzo Licitra, che si è subito portato nelle prime posizioni.

Per chi vuole vedere altri film L'infernale Quinlan - IRIS - Ore 15.10 Scritto, diretto e interpretato da Orson Welles (che nel cast volle anche Charlton Heston e Janet Leigh), un giallo che è un gioiello di tensione e di genialità stilistica. Imperdibile. Parigi può attendere - Rai movie - Ore 23.00 Qual è il massimo del romanticismo? Attraversare la Francia in macchina, corteggiata da un uomo affascinante. Accade a Diane Lane in questa commedia girata nel 2016. Sapori e dissapori - Sky Cinema Romance - Ore 21.00 Una coppia di bellissimi chef (Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart) prima bisticcia e poi si innamora in questo film non certo imprevedibile ma comunque perfetto per tutti i romantici inguaribili. From Paris with love - Italia 1 - Ore 23.20 Lo spunto non è nuovissimo: un agente segreto molto ligio alle regole (Jonathan Rhys Meyers) deve far coppia con un agente della Cia con pochi scrupoli (John Travolta): l’inizio è un disastro, ma poi...

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 ATP 500 Vienna (Sky Sport, Supertennis)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.00 Villeurbanne- V. Bologna (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE A