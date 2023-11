Cosa guardo in tv oggi, venerdì 3 novembre? I consigli di Sorrisi

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi:

Unwanted - Ostaggi del mare - Sky Atlantic - Ore 21.15

Marco Bocci è il protagonista di una serie in otto episodi che racconta la storia della Orizzonte, una nave da crociera che raccoglie in mare 28 migranti destinati a morte certa. Da quel momento, però, nulla sarà come prima…

Propaganda live - La7 - Ore 21.15

Per chi si occupa di attualità, negli ultimi tempi c’è poco da ridere. Diego Bianchi però non rinuncia all’idea di fornire un’informazione completa ma con un pizzico di malinconica ironia. Ad aiutarlo c’è il vignettista Makkox, coautore del programma.

NCIS - Rai2 - Ore 21.20

Per i tantissimi fan della serie, l’episodio finale della 20a stagione in onda stasera è anche l’ultima occasione per vedere in azione il dottor Donald “Ducky” Mallard, interpretato da David McCallum. L’attore è scomparso il 25 settembre a New York: aveva 90 anni.

Fratelli di Crozza - Nove - Ore 21.25

Il pubblico va matto per le sue imitazioni: le più gettonate sono quelle di Ignazio La Russa, Vittorio Feltri, Enrico Mentana e Roberto Vannacci. Anche quando si presenta “in borghese”, però, Maurizio Crozza non delude e regala risate a ripetizione con i suoi surreali e sferzanti monologhi dedicati all’attualità.

Tagadà - La7 - Ore 14.15

Ultimo appuntamento settimanale con il talk show d’attualità condotto da Tiziana Panella con la collaborazione di Alessio Orsingher. Il programma ha appena compiuto otto anni: la prima puntata risale al 26 ottobre 2015.

Tale e quale show - Rai1 - Ore 21.30

Oggi è uno dei protagonisti della gara di Carlo Conti, ma nella storia della televisione Lorenzo Licitra resterà sempre “quello che ha battuto i Måneskin”. Nel 2017 infatti il cantante ragusano ha vinto “X Factor” precedendo in finale (anche) la band di Damiano David.

Per chi vuole vedere altri film La gatta sul tetto che scotta - IRIS - Ore 17.10 Indimenticabili: sono Liz Taylor e Paul Newman, interpreti nel 1958 del film di Richard Brooks ispirato allo scabroso dramma di Tennessee Williams. Airport 75 - Rete 4 - Ore 16.45 Se avete riso fino alle lacrime guardando “L’aereo più pazzo del mondo”, sappiate che prendeva in giro kolossal come questo, nel quali un jumbo carico di passeggeri rischia la tragedia. Dorian Gray - Sky Cinema Suspense - Ore 23.00 Ennesima trasposizione cinematografica di uno dei più celebri capolavori di Oscar Wilde. Nei panni del bellissimo protagonista c’è Ben Barnes; nel cast, anche Colin Firth e Ben Chaplin. Book Club - Rai Movie - Ore 21.10 Quattro amiche, animatrici di un salotto letterario, restano turbate leggendo “Cinquanta sfumature di grigio”... Spunto non proprio delicatissimo, ma cast super con Diane Keaton, Jane Fonda e Candice Bergen.

Memo sport

TENNIS

ore 14.00 Masters 1000 Parigi (Sky Sport Uno)

CALCIO: SERIE A

ore 20.45 Bologna-Lazio (Dazn)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Bologna- Efes (Sky Sport Uno)

ore 20.30 Barcellona-Panathinaikos (Sky Sport Arena)