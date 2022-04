Cos’è l’armocromia? L’esperta d’immagine Rossella Migliaccio porta in tv tutti i suoi segreti

Dal 9 aprile vedremo su Real Time (e in streaming su Discovery+) ogni sabato pomeriggio in “Revolution, scopri i tuoi colori” Monica Agostini







Si chiama “armocromia” ed è il metodo per capire quali tonalità stanno meglio a ogni persona in fatto di abiti e accessori. In caso vogliate sapere come funziona, è in arrivo un programma condotto da chi di questo studio ha fatto una professione: Rossella Migliaccio, esperta d’immagine, che dal 9 aprile vedremo su Real Time (e in streaming su Discovery+) ogni sabato pomeriggio in “Revolution, scopri i tuoi colori”.

Ma partiamo dall’inizio. «L’analisi del nostro mix pelle-occhi-capelli ci aiuta a scoprire i colori che ci valorizzano di più» spiega Rossella. «Bisogna combinare quattro variabili: le più facili da identificare sono sottotono (che ci dice se i nostri colori sono caldi oppure freddi) e intensità cromatica, che ci rivela se ci stanno meglio i colori accesi o quelli tenui. A completare ci sono valore cromatico e contrasto».

Analisi “matematica”

Per capire il proprio tipo è importante guardarsi «dal vivo, su pelle struccata, alla luce naturale e senza abbronzatura». Si usano pezzi di tessuto o delle vere e proprie cornici come quella che Rossella ha nella foto qui sopra. «Al viso si affiancano due drappi simili, uno freddo e uno caldo, e si procede a eliminazione, tenendo da parte quello che sta meglio. I risultati si incrociano su un piano cartesiano, con logica matematica. Così si capisce dove ci si posiziona tra le quattro stagioni: le palette di colore prendono spunto proprio dai toni che la natura ha nei vari periodi dell’anno».

Da dove partire?

Il colore rosso è un buon alleato: «Scegliete due rossetti, uno rosso verso l’arancio e uno rosato o fucsia. Se vi dona il primo appartenete a un sottotono caldo, e quindi potreste essere “primavera” o “autunno”. Se invece vi sta bene un rossetto rosato avete un sottotono freddo e sarete “inverno” o “estate”». Ma qual è l’errore che fanno molte donne? «Farsi influenzare dalle mode del momento, che non per forza ci valorizzano». Non scegliete quindi i colori oggi di moda come i verdi acidi, i toni fluo o il glicine: se non ci stanno bene poi non ci sentiremo a nostro agio.

Via, si cambia!

Non si deve per forza rivoluzionare l’armadio, basta anche sistemare i dettagli (meno male!). «Si può partire da piccoli elementi: accessori, orecchini di un colore giusto, una sciarpina o un foulard. Per gli uomini basta scegliere una cravatta nuova, un maglioncino o una camicia, persino un costume da bagno del colore adatto. Da non dimenticare di giocare con i trucchi e la tinta artificiale dei capelli, che è una cornice fissa intorno al viso».

Di puntata in puntata

Ma cosa vedremo in tv, in poche parole? «Ogni sabato c’è una persona al centro della puntata. Si inizia in studio, dove ognuno si racconta e mi spiega esigenze e debolezze. Poi passo all’analisi di armocromia abbinata alla valutazione della forme di viso e corpo. A questo punto mi sposto a casa del protagonista per guardare l’armadio e capire cosa tenere e cosa eliminare. E dopo una seduta dal parrucchiere e una lezione di trucco si torna in studio per lo “svelamento” finale con indosso un look nuovo: vedrete che cambiamento! L’obiettivo è tirare fuori da ognuno il bello che è nascosto, riconoscersi (e non stravolgersi) in questa veste».

E tu, che colore (e stagione) sei? Chiara Ferragni Primavera Sta bene con colori caldi e luminosi, brillanti, che ricordano l’erba nuova e i fiori che rinascono. Bisogna quindi prediligere toni chiari e dorati, ma bastano anche riflessi accesi e vivaci. COLORE SÌ: rosa, azzurro

COLORE NO: grigio Kirsten Dunst Estate Chi appartiene a questa stagione è esaltato dai colori freddi, a base blu come il mare. Meglio optare per sfumature attenuate perché il sole forte smorza il colore percepito dall’occhio. COLORE SÌ: verde soft, cipria

COLORE NO: arancione Elisabetta Canalis Autunno Un genere così è esaltato dal castano caldo ramato e dal mogano: sta bene con i rossi, gli aranciati, i gialli, il terracotta, i colori speziati e i toni del verde come i boschi in autunno. COLORE SÌ: cannella, bronzo

COLORE NO: nero Alessandra Mastronardi Inverno Le si abbinano tonalità fredde che creano contrasto e sono profonde come le sere più scure e fredde. Ma si può anche giocare al contrario, con colori pallidi e delicati come il ghiaccio. COLORE SÌ: blu e nero

COLORE NO: senape

Un test per scoprire il tuo sottotono

Qual è il colore della tua pelle?

(Per le più chiare)

A Una tonalità avorio-pesca. Mi abbronzo facilmente e divento dorata.

B Ho tonalità rosate, non mi abbronzo subito e mi arrosso, invece.

(Per le più scure)

A Ho toni ambrati, la mia abbronzatura è dorata.

B Ho toni olivastri e la mia abbronzatura è mattone.

Se non prendi il sole per lunghi periodi, come reagisce la tua carnagione?

A Non diventa mai bianchissima, ma resta sempre vagamente giallina.

B Diventa bianchissima o tende persino al grigiastro.

Che sfumature hanno le vene interne all’avambraccio?

A Sono verdastre.

B Sono bluastre. Anche sulle tempie si intravedono delle vene azzurrine.

Che sfumature hanno i tuoi occhi?

(Per chi ha gli occhi chiari)

A Sono verde oliva, acquamarina o ambrati. Spesso presentano pagliuzze dorate all’interno.

B Sono verde-grigi oppure azzurri ghiaccio.

(Per chi ha gli occhi scuri)

A Sono decisamente castano sottobosco (a volte vagamente verdi), sempre profondi.

B Sono castani-cioccolato. Risultano penetranti, grazie al contrasto con la sclera (la parte bianca).

Qual è il colore naturale dei tuoi capelli?

(Per chi ha capelli chiari)

A Biondo grano, dorato ma anche biondo ramato e rosso naturale.

B Biondo cenere. Da piccola ero chiarissima, quasi platino.

(Per chi ha capelli scuri)

A Castano scuro, ma non nero corvino. Oppure castano dorato e con riflessi ramati.

B Castano cenere oppure castano scuro tendente al nero naturale.

Se prevalgono le “A”, hai colori caldi e solari. Se prevalgono le “B”, hai colori freddi e lunari.