Costantino della Gherardesca con “The Royals – Vizi e virtù a corte” su Sky Uno

02 Luglio 2020 | 10:29 di Cecilia Uzzo

Arriva il programma perfetto per gli appassionati delle famiglie reali e nobili: si intitola “The Royals – Vizi e virtù a corte”, al via dal 2 luglio ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su NowTv.



Chi meglio di due autentici esperti di nobiltà e royal affairs poteva condurre la trasmissione che racconta le storie delle casate reali e dei componenti delle famiglie più blasonate? Si tratta di Costantino della Gherardesca e di Luisa Ciuni, che scandiranno il racconto delle casate nobili europee, tra vicende fiabesche e altre più scandalistiche.

Costantino, amato conduttore di tanti programmi cult tra cui “Pechino Express”, avrà il ruolo di svelare i dietro le quinte e i tanti aneddoti che caratterizzano la vita dei nobili, quelli di nascita, ma anche quelli di “adozione", insieme a Luisa Ciuni, giornalista e scrittrice, una delle più note esperte italiane di affari reali. Interverranno anche numerosi ospiti, tutti esperti conoscitori di dinamiche reali che aggiungeranno particolari per arricchire il racconto di nuove prospettive.

La miniserie “The Royals – Vizi e virtù a corte” è prodotta da LaPresse e ha quindi potuto attingere alle immagini dello sterminato archivio LaPresse/AP. È composta da cinque episodi, ciascuno dei quali è incentrato su un focus in particolare.



Di cosa parleranno gli episodi

Attraversando trasversalmente le storie delle varie casate, verranno sviluppati tanti temi. Si comincia, nel primo episodio, dal rapporto tra i sovrani e la moda proseguendo con quello delle storie d’amore e dei matrimoni reali più emozionanti (nella seconda puntata). Il terzo episodio sarà dedicato ai misteri e ai tanti scandali che hanno sconvolto le famiglie reali, mentre il quarto racconterà le storie delle Principesse più conosciute e amate. Si conclude, infine, con il quinto episodio, un viaggio nei castelli e nei palazzi reali più sontuosi e sfarzosi, alla scoperta degli ambienti in cui i monarchi vivono la loro quotidianità concedendosi privilegi e sfizi insoliti.