“#CR4 – La Repubblica delle donne” riparte il 27 novembre

25 Novembre 2019 | 11:57 di Solange Savagnone

Squadra che vince non si cambia. O quasi, perché quando si tratta di Piero Chiambretti le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Per scoprire quali novità ci saranno, non ci resta che aspettare la seconda edizione di “#CR4 - La Repubblica delle donne” che ripartirà mercoledì 27 novembre in prima serata su Rete 4 e andrà avanti fino ad aprile, senza interruzioni (Natale e Capodanno compresi).

Nel salotto di Chiambretti ritroveremo quindi il cast della precedente edizione, composto dal cantautore Cristiano Malgioglio, la cantante e conduttrice Iva Zanicchi, la showgirl Lory Del Santo, la giornalista e scrittrice Francesca Barra (moglie dell’attore Claudio Santamaria), il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini, Drusilla Foer e le affascinanti e talentuose soprano del Trio Appassionante (Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa).

Nello show le protagoniste saranno come sempre le donne e tutto l’universo femminile che le rappresenta. Con l’astuzia, l’irriverenza e le doti da intrattenitore che lo contraddistinguono da sempre, Piero Chiambretti accompagnerà i telespettatori in un vero e proprio varietà nel corso del quale non ci si annoia mai, concepito nello stesso modo dell’anno scorso: con uno o due ospiti a puntata che saranno in qualche modo legati da uno stesso tema. E poi, chiacchiere, risate e battute a volontà.