Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi: le nostre “Cortesie per gli ospiti”

Quali sono i segreti per una cena perfetta?

«Riuscire a preparare una linea di lavoro che ci consenta di passare la serata con i nostri ospiti e di evitare di fare troppi sforzi davanti a loro. È bene preparare il sugo prima, in modo da doverlo solo scaldare una volta cotta la pasta. Tenere il forno caldo per scaldare la pietanza precedentemente cucinata. Evitare, soprattutto con ospiti che vengono da noi la prima volta, una cena a base di frittura perché va fatta al momento e nell’aria si sprigiona un odore non sempre piacevole».

Il piatto “salva-cena” per ospiti imprevisti?

«Conservare sempre nel congelatore lasagne e polpette».

C’è un segreto per far felice anche l’ospite più schizzinoso?

«Tenere sempre la cucina in ordine e pulita. Evitare tutte le pietanze che si mangiano con le mani. Non proporre ricette che contengono grassi perché pezzi di carne con grasso possono dare fastidio. Proporre qualcosa di croccante e facilmente masticabile».